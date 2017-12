Consejo de Evaluación Ambiental da luz verde a termoeléctrica Los Rulos

Organizaciones sociales e indígenas de Limache y Villa Alemana lamentaron la decisión del Consejo de Evaluación Ambiental de rechazar los recursos que buscaban impedir la autorización a la construcción del proyecto termoeléctrico Los Rulos. No obstante, las comunidades advirtieron que seguirán manifestándose y esperan que la iniciativa sea rechazada por los tribunales ambientales.

De manera unánime la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso rechazó las solicitudes presentadas por comunidades indígenas y organizaciones sociales de la provincia de Marga-Marga que buscaban evitar que la instancia diera luz verde al proyecto termoeléctrico Los Rulos, quienes alegan no haber sido consultados como prescribe el Convenio 169 de la OIT.

Recordemos que este proyecto, que fue aprobado en febrero de este año, se emplazará cerca de la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas, e implica una inversión de casi 600 millones de dólares.

Joel González, vocero del movimiento Libres de Alta Tensión, señaló que la decisión del CEA demuestra, una vez más, las contradicciones en las que ha caído el gobierno de la Nueva Mayoría en materia medioambiental: “Es absolutamente insostenible mantener un discurso en pro del medioambiente y, a la vez, promoviendo este tipo de proyectos”, aseguró.

“Nosotros creemos que la Termoeléctrica Los Rulos ya es el hijo ilegítimo de la institucionalidad ambiental, donde han quedado en evidencia diversos vicios. No es posible que el Servicio de Evaluación Ambiental, que es un ente administrativo, no técnico, hoy día se dé todas las facilidades para que pueda cuestionar decisiones técnicas, me refiero a la falta del artículo 15 bis de Ley de Medioambiente, donde se establece que si un proyecto carece de información relevante o esencial debe ser retirado del sistema”.

Matías Gazmuri, vocero del movimiento “Villa Alemana sin Termoeléctricas”, consideró lamentable la decisión del CEA, y coincidió con Joel González en sus críticas al actual gobierno que mientras hacia el exterior muestra una cara de progresismo y que respeta el medioambiente, “pero finalmente, al menos en la Región de Valparaíso, siguen operando para las empresas multinacionales y de espalda a la gente”.

Gazmuri además fue crítico de la actual institucionalidad medioambiental que existe a nivel estatal la cual, a su juicio, impide la real participación de las comunidades que se verán afectadas, eventualmente, por los proyectos que se pretenden construir en los territorios, dejando la discusión sólo en el plano técnico.

“Nosotros somos críticos de la institucionalidad que existe hoy en día, creemos que es necesario avanzar en mecanismos participativos de aprobación de este tipo de proyectos, donde las comunidades tengan mucho más que decir que simplemente a través de sus abogados y a través de documentos técnicos que pocas veces son entendibles por la gente normal”.

Diego Ibáñez, diputado electo del Movimiento Autonomista por el Distrito 6, que incluye las ciudades de Limache y Villa Alemana, donde se construirá el proyecto termoeléctrico reiteró que el emplazamiento de a termoeléctrica se encuentra a sólo unos kilómetros de donde las comunidades tanto indígenas como habitantes de Limache realizan muchas sus actividades diarias.

El parlamentario electo sostuvo que “la institucionalidad medioambiental está al servicio de 1 por ciento más rico del país y no al servicio de las comunidades”, razón por la cual señaló que uno de los principales desafíos a nivel legislativo en esta materia, es modificar la institucionalidad que sanciona los proyectos energéticos en Chile.

“El gran problema y ese es el desafío que tiene el Frente Amplio y los sectores progresistas, es de impulsar la modificación de la institucionalidad socioambiental haciendo que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental sea un organismo autónomo de los gobiernos de turno, y además que se promueva una institución que fortalezca la defensa jurídica de las comunidades para que exista una igualdad de partes entre las empresas y las comunidades que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para pagar abogados especialistas en derecho ambiental y de esa forma no sea vulnerado su derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”.

Las organizaciones sociales e indígenas de la provincia de Marga-Marga anunciaron que continuarán con las manifestaciones para impedir que se concrete el proyecto termoeléctrico Los Rulos, que ahora debe ser revisado por el Consejo de Ministros, sin embargo manifestaron su inquietud ya que la instancia estará compuesta por integrantes del gabinete de Sebastián Piñera, quienes, desde su punto de vista, podrían estar más dispuestos a aprobar este tipo de iniciativas.