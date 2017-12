Corte de Apelaciones rechaza recursos de protección de vecinos contra KDM

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de protección en contra de la empresa KDM por las operaciones del relleno sanitario Lomas Los Colorados ubicado en la comuna de Til Til.

La acción fue presentada por vecinos de la comuna y buscaba que el tribunal dispusiera la “suspensión permanente de la recepción de residuos sólidos domiciliarios desde la comuna de Puente Alto, mientras no se modifique la resolución dcalificación ambiental de acuerdo a la ley”.

Sin embargo, la Quinta Sala del tribunal de alzada determinó que “la materia que se ha traído a discutir en el recurso se aleja del objeto de la acción de protección” y agregó que se busca una solución que no ha sido estimada viable por las autoridades correspondientes.

Héctor Ahumada, de la ONG Identidad de Til Til, señaló la resolución de la Corte era esperable, ya que es la Superintendencia del Medio Ambiente la indicada para fiscalizar y tomar las medidas necesarias en términos ambientales, a pesar que su actuar sea débil en algunos casos.

“Es malo para la comunidad porque no hay medidas cautelares y finalmente las cosas siguen tal cual como están. No se ve una luz para la comunidad de Rungue y Montenegro, que son los más afectados. El problema fue que la naturaleza de la solicitud, es decir, lo que se está pidiendo es jurisprudencia de la Superintendencia de Medio Ambiente y no de la propia Corte”.

De acuerdo a Ahumada, lo que queda es instar a que la propia Superintendencia mejore los cánones de regulación y las fiscalizaciones que, a su juicio, son muy pocas o casi nulas respecto de lo que pasa con KDM.

Por otro lado, indicó que luego de que el Comité de Ministros aprobara la instalación del relleno sanitario de la empresa CICLO en julio de este año, tanto la municipalidad como las organizaciones de vecinos acudieron a los Tribunales Ambientales, desde donde aún no obtienen respuesta. “Ellos no se han pronunciado respecto de qué va a pasar con el proyecto de CICLO”

“La comunidad ha sufrido algunos golpes, desde el punto de vista de que la movilización ha disminuido un poco su fuerza, pero no en su convicción. La propia autoridad municipal ha pedido bajar un poco la intensidad de esto, producto de que estamos trabajando en materia legal y tenemos que seguir ciertos parámetros y caminos por sobre la movilización”.

Si bien ha bajado la movilización de los vecinos, Ahumada explicó que siguen trabajando desde el punto de vista legal para detener la instalación del relleno sanitario. Además, comentó que diversas organizaciones del lugar han impulsado proyectos socioculturales en favor de la comunidad.