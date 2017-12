Cristián Monckeberg: “Tenemos que hacer un gobierno moderado”

Las declaraciones de José Antonio Kast siguen haciendo noticias, ahora es el turno de las que buscan plantear la posibilidad de indulto para los presos de Punta Peuco, discusión iniciada a raíz del beneficio concedido en Perú para el dictador Alberto Fujimori. Las reacciones a las palabras del ex candidato llegaron desde su propio sector, así el presidente de Renovación Nacional, diputado Cristián Monckeberg aseguró que es necesario evaluar la exclusividad presidencial para aplicar el indulto, movimiento necesario para pasar a un plan “colegiado”, donde otros órganos puedan evaluarlo.

Entrevistado en el programa Política en Vivo de Radio y Diario Universidad de Chile recordó el proyecto de ley que él mismo presentó para permitir que los condenados, tanto por violaciones a los derechos humanos, como de otros delitos graves, puedan terminar de cumplir sentencia en su hogar en caso de enfermedad terminal comprobada debidamente.

El diputado de RN -que ha sido mencionado como posible ministro de la futura administración de Sebastián Piñera- manifestó su deseo y disposición de formar parte del próximo equipo de gobierno que se instalará en La Moneda en marzo de 2018, considerando que después de doce años de ejercicio, esta vez no se presentó a la reelección como parlamentario. “Lo mío es la política”, dijo haciendo un gesto al presidente electo, Sebastián Piñera para ser considerado en su próximo equipo de trabajo. “Yo soy abogado de profesión, he trabajado en el sector privado, he tenido mi oficina, he sido pyme como todos, he sido asalariado, abogado de bancos, y hoy día no quiero volver para allá, sino que lo mío es la política, me gusta mucho”.

Las elecciones siguen siendo material de análisis al interior del bloque ganador, de esa manera, Monckeberg valoró el incremento de personas que votaron en la segunda vuelta por la opción de Sebastián Piñera, no obstante, llamó la atención sobre la, a su juicio, errada lectura que hizo la Nueva Mayoría sobre el comportamiento de parte del electorado de Beatriz Sánchez, ya que esperaban que se fuera íntegramente a la opción de Alejandro Guillier. Para Cristián Monckeberg, muchos de los votantes de la abanderada del Frente Amplio quieren que se hagan cambios, pero dejando de lado la retórica de la retroexcavadora, por lo cual proyectó que el gobierno de Piñera tiene que hacer una gestión con un cariz moderado.

“Yo lo veo claro: nosotros tenemos que hacer un gobierno moderado, de mucha unidad, de buscar acuerdos, de entender que no tenemos la mayoría, de que no podemos hacer lo que se nos ocurra, de que el país tiene que seguir hacia adelante, crecer más de lo está creciendo, dar más seguridades a la gente en torno a su calidad de vida y a sus inseguridades que tiene. Suena simple, pero eso es lo que hay que construir. La gente quedó saturada, a mi juicio, no todos, pero quedó saturada de estos cambios”, haciendo seña a las lecciones aprendidas durante el ejercicio anterior de administración país. l mismo futuro presidente.

Finalmente, el diputado planteó que los principales desafíos que deberán enfrentar una vez que asuman el gobierno el 11 de marzo, son, entre otros, generar una nueva Ley de Inmigración, consolidar el proceso de fortalecimiento institucional para la protección de la niñez y abordar el conflicto en La Araucanía.