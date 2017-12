Diputados de la UDI desdramatizan actualización de Declaración de Principios

Con un llamado a “desdramatizar” el debate, un grupo de parlamentarios de la UDI consultados por Radio y Diario Universidad de Chile se pronunció sobre la posibilidad de actualizar la Declaración de Principios del partido y que, con ello, se modifique la alusión al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que el documento califica como una “acción liberadora” de las Fuerzas Armadas.

El texto señala que “la Unión Demócrata Independiente destaca el patriotismo y espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile, (…) incluida su acción libertadora del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible”. Para el diputado Arturo Squella, estrecho colaborador de la campaña del precandidato de la ultraderecha José Antonio Kast, las menciones a la Dictadura tienen que ver más con el contexto en que surge la UDI que con sus principios: “Una mención a una situación histórica no contribuye en nada”, aseguró el parlamentario.

“Yo no me escandalizaría. Creo que las declaraciones de principios tienen que ser lo más específicas posibles, entendibles por todos, ojalá sin decoraciones de otra índole y creo que es perfectamente posible que se haga una revisión como la que se está planteando”.

Por su parte, el también diputado UDI y confeso admirador de la obra del régimen militar, Jorge Ulloa, planteó que es importante “entender la invitación” que hiciera la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, a discutir “el contexto en el cual los principios son señalados”, lo que no es equivalente a debatir los principios, “que son permanentes”, sostuvo.

“A mí me parece estupendo que la directiva nos invite a discutir el tema, yo creo que eso es lo que se va a discutir: si el contexto es importante colocarlo o no. Se trata de actualizar el contexto, pero, ojo, no tiene que ver con los principios, no va a haber una discusión de principios. Si alguien quiere discutir los principios de la UDI, sus principios fundantes, está equivocado de partido. Distinto es el contexto en el cual estos principios se establecen”.

El ex secretario general de la UDI y actual senador, Víctor Pérez, ha sido una de las voces críticas a esta actualización de la Declaración de Principios que propone la directiva gremialista, al señalar a El Mercurio que eliminar la alusión al golpe de Estado y la Dictadura del texto significaría darle “la espalda a la historia de la UDI”.