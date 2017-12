Retorno al CAE

Señor director:

Unos días previos a la navidad me enteré que este año no podría optar por el Fondo Solidario de Crédito Universitario con el cual he estado estudiando dos años, probablemente porque mi madre soltera empezó a trabajar más para tener una mejor calidad de vida. La cena navideña fue amarga y de regalo me llegó una condena al Crédito con Garantía Estatal ¿Próspero año nuevo?