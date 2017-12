Fidel Espinoza: “Rodríguez Grossi no ha hecho nada sobre la Ley de Pesca”

El presidente de la Cámara analizó el intenso escenario legislativo de las últimas semanas del Gobierno. Señaló, por ejemplo, que no tiene ningún sentido insistir con lo del Capítulo XV de la Constitución, porque no hay posibilidad alguna de trámite parlamentario.

Fidel Espinoza, parlamentario socialista que durante el último tiempo ejerció como presidente de la Cámara de Diputados, habló de los tiempos legislativos y la suma de proyectos que quedarán pendientes en esta administración. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el político evidenció su molestia por la forma en que algunos ministros de Estado han retrasado las discusiones políticas, por ejemplo en materia de Ley de Pesca, donde la Nueva Mayoría y el gobierno se habían comprometido con la ciudadanía a modificarla algo que, a un mes que termine el tiempo legislativo de esta administración, no ha sucedido.

“Hay temáticas que el país está esperando que sean analizadas, una de ellas es la Ley de Pesca. Hay un compromiso del gobierno de nuestra presidenta y esta es una de las materias en las que estamos al debe. La ley que se generó durante el gobierno de Sebastián Piñera es una ley de pesca cuestionada, que está en los tribunales, pero que en la práctica requiere de modificaciones que han sido establecidas incluso por la FAO y que el gobierno, en la cuenta pública, se comprometió a hacer, cosa que hasta la fecha el ministro Rodríguez Grossi no ha presentado ni a la Comisión de Pesca de la Cámara o a la propia Corporación”.

La reforma constitucional, otra de las promesas del actual gobierno, tampoco ha tenido su tiempo legislativo. Sobre esta materia, el diputado asegura que ya no hay nada que hacer: “En definitiva, puede ser presentado, pero no va a tener viabilidad legislativa en cuatro semanas, pero sí es imperioso que en materia de pesca sepamos qué hará el Ejecutivo con la reforma comprometida, todas las otras leyes como educación o gobernadores regionales, van avanzando”.

Fidel Espinoza insistió en la necesidad de cumplir con las modificaciones a la Ley de Pesca. “No pueden decirnos que no se alcanza, porque hemos tramitado proyectos en menos tiempo que ese, dependiendo de la urgencia que le imponga el Ejecutivo (…) También me parece importante la reforma a las pensiones. Tengo entendido que el ministro Eyzaguirre dijo que quedaría para el próximo gobierno, pero ese es nuestro compromiso (…) desde mi punto de vista, el único proyecto que no tiene viabilidad legislativa en cuatro semanas es el del Capítulo XV de la Constitución”.

¿Qué va a pasar con el proyecto de migraciones?

Ese es un proyecto que, para nosotros, reviste de mucha importancia, toda vez que existe una posición que es bastante controversial entre algunos parlamentarios del nuevo gobierno. Nosotros creemos que esta ley es fundamental, sobre todo con la llegada de tantos vecinos y vecinas. Vamos a tener un mes absolutamente álgido y esperamos poder avanzar también en esta materia.

Hay quienes plantean que hay riesgos como proyectos que no se alcancen a despachar, temor que se vinculaba con el manejo de ritmos legislativos por parte del Ejecutivo. ¿Qué podría decir al respecto?

No nos gusta tener tantos proyectos que despachar. Los ritmos legislativos, cada vez que ha habido un proyecto que depende del Parlamento, hemos cumplido con los tiempos y, cuando el Ejecutivo ha puesto urgencias, también hemos cumplido. No obstante, este no es el escenario que más nos ha gustado, nos hubiera gustado tener proyectos ya más avanzados, pero -en la práctica- nos hemos encontrado con algunos ministros que no le han puesto el empuje que requiere. Vuelvo a poner el ejemplo de la Ley de Pesca. Ahí tienes un ministro que, desde que llegó, no ha hecho una sola reunión que vaya en la línea de cumplir con los compromisos presidenciales y de la FAO en términos de modificaciones necesarias.

Este año en el Parlamento no hemos fallado en ninguna sesión. Si es necesario citar al doble de sesiones en enero, lo haremos.

¿Es un problema de pericia o de falta de voluntad política?

Hay una responsabilidad política en el caso de la Ley de Pesca, esperamos lo que opinara el organismo internacional y con el ministro Céspedes avanzamos mucho en el tema, con el actual ¡cero! Aquí hay una responsabilidad claramente política. En el caso constitucional, donde más de 200 mil chilenos participaron, ahora hay una parálisis en la materia y, a mi juicio, no tiene sentido poner una bandera y decir “presentamos el proyecto”, pero no va a tener trámite legislativo, eso ya no es responsabilidad de los parlamentarios, sino netamente del Ejecutivo. Muchos ministros no estuvieron a la altura de lo que la presidenta necesitó, a ella la vamos a defender siempre, porque implementó reformas trascendentales para el futuro del país, pero algunos ministros no estuvieron a su altura.

Marzo y Partido Socialista

Fidel Espinoza también tuvo tiempo para referirse al futuro próximo del Partido Socialista y el rol que tendrá en este nuevo periodo presidencial donde la hoy Nueva Mayoría será parte de una de las dos oposiciones existentes, donde deberán hacer alianzas.

“El PS tiene que elegir una oposición donde jugar. La oposición que la Nueva Mayoría va a tener es diferente a la del Frente Amplio, son distintas aunque tengamos convergencias. Son dos oposiciones que no van a confluir de inmediato, alianzas electorales se podrán medir en las Municipales o de Gobernadores Regionales, pero hoy somos dos oposiciones diferentes. En esa búsqueda, el PS juega un rol fundamental porque somos la bancada mayoritaria del hoy bloque de Gobierno”.

Así reiteró la importancia política que jugará la elección de la presidencia de la Cámara, dirección que supone alianzas entre todos los interesados por la testera: “Lo que ocurra con la conformación de las presidencias de ambas cámaras será el primer atisbo del futuro. Hay sectores de la prensa que plantean que una parte de la DC quiere pactar con la derecha para esta presidencia. Yo espero que no sean más especulaciones, porque sería impresentable que un sector que por años Gobernó con nosotros, se siente a negociar con la derecha para dirigir la Cámara. Eso no corresponde (…) Todos debemos confluir, acá no sobra nadie, independiente de los diputados alcanzados. Somos todos importantes para ser una gran fuerza de oposición, para defender el legado de nuestra presidenta, si no lo entendemos, estaremos un largo rato fuera del gobierno”.

¿Cuán importante es para esto la posición que juegue la DC, pensando que a Sebastián Piñera le faltan solo seis votos para ser mayoría parlamentaria?

Espero que no haya definiciones individuales. Hay que esperar las definiciones del partido, por ejemplo, el 6 de enero tenemos nuestro pleno donde tomaremos ciertas decisiones políticas. También hay que respetar lo que diga la Junta Nacional de la DC. Desde ese punto de vista, tengo la esperanza que primará la cordura y dentro de la Falange llegarán a acuerdos que nos permitan una sana convivencia al interior de la oposición. Espero no repetir lo de 2009, cuando se aliaron con la derecha para presidir la Cámara. Entre todos debemos seguir defendiendo el país que hemos construido.

¿Por qué la Nueva Mayoría perdió el gobierno?

Responsabilizar a un solo actor sería minimizar lo que ocurrió. Yo no culpo al Frente Amplio, creo que muchos no fueron y otros votaron por Piñera; tampoco culpo a los evangélicos, pero hubo miles y miles capturados por Kast que hoy votaron por Piñera; tampoco la DC, porque ellos son muy pocos. Mariana Aylwin y un par más que pregonaron los acuerdos con la derecha. La culpa hay que buscarla dentro de nosotros mismos, cuando no hicimos primarias o mandamos a Lagos a la casa. Nos despreocupamos de las Municipales y está comprobado que cuando un gobierno pierde esas elecciones, pierde las presidenciales. Hay una multiplicidad de factores, ninguno más preponderante que el otro, que espero después del Año Nuevo estemos en condición de analizar.