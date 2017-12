Abuelas de Plaza de Mayo: “Nosotros los buscamos para que sean libres”

Este jueves, las Abuelas de Plaza de Mayo, anunciaron la recuperación de la nieta número 127, hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, militantes Montoneros detenidos en la provincia de Córdoba en 1977, estando ella embarazada. Luego fue llevada a la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a tener a su hija.

La ESMA fue el lugar donde se perdió el rastro de María del Carmen Moyano, mientras su hija recién nacida fue a dar a las manos de una familia que vive en Mendoza y que tiene vínculos con los aparatos represivos de la última dictadura argentina.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, celebró la recuperación de una nueva nieta, a quien esperan conocer pronto, al mismo tiempo que expresó su confianza de poder seguir avanzando en el encuentro de más hijos sustraídos por los aparatos represivos de la Dictadura.

“Hoy cerramos el año de nuestro cuarenta aniversario, con otra noticia feliz: el encuentro de la nieta 127, a quien esperamos conocer pronto para acercarla a su historia y abrazarla en la verdad. Con este optimismo que tenemos las abuelas, algunas están diciendo de que antes del 31 (de diciembre) a lo mejor llegamos al número 130”

Elsa Poblete tía paterna de la nieta 127, expresó el sentimiento de felicidad que embarga a las familias de ambos progenitores que actualmente se encuentran desaparecidos, y aseguró que le darán todo el tiempo necesario a su sobrina para que cuando ella lo estime conveniente, se pueda reunir con su familia biológica.

“Con mucha alegría, con mucha esperanza. La esperanza siempre ha sido fortalecida, desde hace 40 años la hemos buscado, la hemos encontrado. Gracias a las instituciones, gracias a la sociedad civil, a todos los organismos. Gracias y gracias”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Manuel Goncalves, director de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y también un nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, sostuvo que cada vez que encuentran a una nueva persona sustraída por los aparatos de represión y dada en adopción, “es una maravillosa noticia y una enorme alegría”, que además les da fuerza para seguir en este proceso.

Goncalves añadió que una vez que logran determinar la verdadera identidad de un nieto recuperado, la organización les entrega todo el tiempo y espacio para que sean ellos quienes decidan qué hacer con esta información.

“Nosotros los buscamos para que sean libres. Son libres de elegir qué hacer con esta historia, son libres de conocer a su familia cuando ellos quieran, no tienen que pensar como sus padres, no tienen que trabajar en Abuelas. Ellos ahora tienen la verdad arriba de la mesa y con esa verdad pueden hacer lo que quieran, y básicamente lo que hacen es apropiarse de esa verdad y construir, de ahí en más, una vida en la que ellos eligen qué quieren hacer y no que sea algo impuesto”.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo reiteraron que no darán mayores detalles sobre el hallazgo de la nieta 127, para así evitar que terceros puedan hacer pública su identidad o lugar en el que vive, y así también garantizarle la tranquilidad para que pueda vivir el proceso de reencuentro con su familia biológica.