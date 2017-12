Gael Yeomans: “Hay que diversificar el modelo económico y explorar nuevas alternativas”

P. López y C. Medrano |Viernes 29 de diciembre 2017 16:05 hrs.

“Hay una desazón en la ciudadanía con lo que han hecho los gobiernos de la Nueva Mayoría y la Concertación porque se prometió una sociedad de igualdad de oportunidad y eso no se ha concretado”, señaló la militante de la Izquierda Libertaria y diputada electa, Gael Yeomans, respecto de las razones que llevaron al crecimiento del Frente Amplio expresado en las últimas elecciones.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la integrante del conglomerado de izquierda aseguró que los resultados de las últimas elecciones “abren una oportunidad para que gente nueva abogue por un programa de transformaciones que profundicen la democracia”.

Respecto de las particularidades que rodean a su colectividad, la Izquierda Libertaria, Gael Yeomans señaló que su partido busca crear una nueva izquierda, más moderna y reformadora.

¿Cuál es la interpretación que haces de la votación del Frente Amplio?

Eso lo vimos durante la campaña. Hay un malestar muy grande de la ciudadanía respecto de la forma de hacer política y que se ve encarnado en el duopolio y la Nueva Mayoría. En mi distrito, que es bien de izquierda, hay una desazón con lo que han sido los últimos gobiernos, porque se ha visto que se prometió una sociedad de igualdad de oportunidades y eso no se concretizado y se nos abre una oportunidad para que estos jóvenes aboguen por un programa de trasformaciones que profundicen la democracia. Hay muchas cosas en las que se puede avanzar y que la ciudadanía se encante con la política.

Eres la única representante de la Izquierda Libertaria. ¿Cuál es la particularidad de tu movimiento?

La Izquierda Libertaria es un proyecto dentro de estas nuevas izquierdas y nuestra particularidad, es que vemos que la libertad es uno de los principios que tiene que estar dentro de esta izquierda del siglo XXI. Movimientos como el feminista tienen que ser parte de los principios de esta nueva izquierda y eso lleva a profundizar las democracias internas. Nuestras organizaciones tienen que pensar respecto de cómo fueron las izquierdas del siglo XX y el desafío hoy, es pensar lo que queremos para nuestro país.

¿Cuál es el río que separa a las izquierdas en Chile?

Yo creo que en nuestro país hay una exacerbación de un modelo económico neoliberal que ha generado estos malestares. El modelo está metido hasta en nuestros derechos y nosotros creemos que la economía debe estar diversificada, existen los privados pero también hay que reconocer a otros actores dentro de la economía, como el cooperativismo. Creemos que hay otras lógicas que no son parte del sistema y es por eso que hay que diversificar. En la medida que avanzamos, siento que hay un déficit de las izquierdas respecto de identificar qué significa ser socialista hoy en día. También creemos que hay que diversificar la economía e introducir mecanismos para permitir que la sociedad participe de las decisiones políticas.

¿La sociedad quiere más reformas o ser más conservadora al respecto?

Hay que ser responsables de los análisis electorales porque hay que analizar en términos globales. Reconozco que Chile Vamos mostró una derecha distinta, distintos actores como esta especie de derecha social y está también, esta otra derecha, que es ultra conservadora. Hablan de la unidad, de reconocer al Centro dentro de su proyecto político, entonces, esa diversidad se expresa en un proyecto que no consideró la ambigüedad, como sí fue con la Nueva Mayoría. Ellos tuvieron una buena actuación, ahora veremos qué tanto se puede concretizar y cómo le va en el Gobierno, porque una cosa es prometer y otra, ver cómo eso se traduce en proyectos concretos.

¿Qué comisiones te gustaría integrar en el Parlamento?

Esto está en conversaciones. Hay varios temas, nosotros fuimos identificados con una campaña feminista, igualdad de derechos y oportunidades con los hombres, cruzamos hartos temas, uno es la violencia de género y también cómo es la relación de la mujer con el mundo del trabajo. Creemos que el Frente Amplio tiene que relevar a los trabajadores dentro de la política. Queremos tener un dialogo directo y promocionar la creación de más sindicatos y que los trabajadores sean incidentes.

¿Es cierto que los diputados en ejercicio del FA iniciaron una negociación sin considerar a los diputados electos por este tema?

Producto de que no teníamos muy previstos los resultados, creo que ha habido problemas de coordinación y estamos resolviéndolos. Pero ese problema al menos ya fue aclarado en la interna del FA, así que no tenemos hoy problemas con eso porque son conversaciones preliminares.

¿Este es un acuerdo administrativo como dijo el diputado DC Mario Venegas?

Es una decisión administrativa, pero tiene consecuencias políticas. Estamos hablando de las presidencias de las cámaras que tienen un rol relevante, la composición de las comisiones, y eso tiene que ver con la agenda que impulsará el gobierno. La comisión de trabajo será una comisión importante y no dará lo mismo quién la presida.

¿Cuál es tu reflexión respecto de la naturaleza política del FA como oposición?

Algunos hemos dicho que hay que enfrentar el gobierno de Chile Vamos en unidad, pero desde nuestras diferencias. Nosotros somos claros, con sectores de la NM tenemos diferencias, pero eso no significa que no tengamos puntos de acuerdo. Si en esos puntos encontramos acuerdo habrá que generar las posiciones de fuerza para poder impulsarlos. No es unidad por la unidad. Lo que nos interesa es impulsar el programa por el cual fuimos electos, tenemos que tener una multiplicidad de formas para que esas reformas se concreticen.