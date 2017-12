La demanda de Nabila Rifo por difusión de informe ginecológico en Canal 13

La demanda fue presentada por la abogada Paz Becerra el pasado 23 de diciembre en contra de Canal 13, Pablo Manríquez, ex director de Bienvenidos, y la conductora Tonka Tomicic, por la difusión de los detalles del informe ginecológico que el médico Francisco Redondo entregó en el programa mientras se desarrollaba el juicio oral por la brutal agresión que Nabila Rifo sufrió en Coyhaique.

El texto establece que “tanto Tonka Tomicic como Pablo Manríquez en la dirección, aun cuando sabían que el juicio continuaba su curso, instalaron ante la opinión pública que la estrategia de la defensa (insisto, exclusivamente la prueba e intervenciones de la defensa) eran lo medular del caso y tenían el mérito para a partir de ellas, arribar a conclusiones. Esto es, a partir de los supuestos conflictos por dinero y la vida sexual e íntima de mi representada. Cabe precisar que ninguno de los demandados ejerce una actividad que los autorice a realizar dicho escarnio televisivo”.

Redondo presentó el informe en el Tribunal de Aysén el 11 de abril de este año y un día después fue difundido en el programa de televisión, a pesar de que su contenido estaba reservado.

En esa línea, el escrito señala que “los demandados, negligentemente, no tomaron en cuenta el delicado proceso en que se encontraba envuelta, y difundieron esta pericia y sus conclusiones, sin detenerse en que con ello entorpecieron la viabilidad de que ella pueda superar la experiencia traumática vivida. Esta circunstancia aumenta la gravedad de las conductas de los demandados, ya que Nabila es una mujer gravemente violentada, que se encontraba y aún se encuentra en un evidente estado de vulnerabilidad, que se hizo patente desde la ocurrencia del ataque”.

“Los demandados solo habrían actuado de manera diligente, si hubieran decidido abstenerse de exhibir el contenido completo de la declaración del ginecólogo, y sin adicionar una pauta, comentarios, elementos de especulación e interrogantes que claramente tenían como objetivo hacer una interpretación lo más perversa posible de la situación, para aumentar la audiencia y generar así más ganancias económicas; sin ninguna consideración del momento delicado que estaba viviendo Nabila, que además de otros asuntos, estaba marcada por el establecimiento de la responsabilidad de su expareja en la agresión que casi le quita la vida”, detalla.

Según comentó Nabila Rifo al matinal La Mañana de Chilevisión, la denuncia se hizo hace tiempo, pero no se había dado a conocer a la opinión pública. Además, dijo que Canal 13 nunca se comunicó con ella para ofrecer una disculpa, aunque sí lo hizo públicamente.

“Lo de Canal 13 fue súper fuerte. Ellos no tenían por qué hablar de mí y todas esas cosas”, expresó y agregó: “Es una demanda justa. Yo no me lo merecía, ellos no tenían por qué divulgar todo lo que salió de mí”.

Los demandados deberán indemnizar por perjuicios morales, ya sea de forma solidaria o de acuerdo a cómo se determine, por la suma total de doscientos millones de pesos.