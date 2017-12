Las propuestas que Sebastián Piñera estaría ideando para La Araucanía

Según señaló El Mercurio, Sebastián Piñera ya contaría con una hoja de ruta para enfrentar los problemas que existen en La Araucanía. Entre las medidas se incluiría el reemplazo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), creada en 1993, por una “agencia de desarrollo”.

En la misma línea, se busca conocer exactamente la cantidad de tierra que el Estado debe devolver a las comunidades, por lo que se espera generar un “catastro definitivo de tierras”.

Hasta el momento la Conadi ha entregado 190 mil hectáreas. No obstante, este mecanismo ha recibido críticas de distintos sectores, que argumentan que la medida no ha logrado la tranquilidad en la zona y ha fomentado prácticas clientelares.

Por otro lado, se estarían impulsando ideas que buscan generar mayor acompañamiento a las víctimas, lo que contemplaría aumentar el fondo de reparación para ellas.

Las modificaciones a la Ley Antiterrorista serían otras de las prioridades de Piñera, lo que incluiría el “empleo de figuras como el agente encubierto, el informante o la entrega vigilada”. Esto apuntaría a “separar de manera clara la legítima reivindicación y demanda de los pueblos indígenas de los actos de violencia o terrorismo, aplicando todo el rigor de la ley a quienes no respeten el Estado de Derecho”.

Una de las principales diferencias que el próximo presidente buscaría evidenciar respecto del gobierno de Michelle Bachelet, pasaría por reconocer que en la zona hay terrorismo. En ese sentido, no se descarta una visita a la Región dentro los primeros 90 días de su mandato.

El papel de Carabineros en la zona es otro de los aspectos fundamentales para Piñera. Es por ello que entre las propuestas se apuntará a respaldar a los uniformados.

En términos judiciales se espera la creación de una mesa que congregue al Ejecutivo, fiscales, jueces y legisladores, con el objetivo de impulsar iniciativas que terminen con la “sensación de impunidad de las víctimas”.

Para concretar estas ideas, el Ejecutivo deberá contar la intendencia de La Araucanía, por lo que el perfil del jefe regional tendrá que ser el de una persona que dialogue, tenga capacidades técnicas y cuente con la confianza de Piñera. Uno de los nombres que suena es el de Carlos Llancaqueo, ex comisionado para la Isla de Pascua y ex subsecretario de Bienes Nacionales. De igual forma, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Mayol, podría asumir el cargo.

En paralelo no se descarta contar con el apoyo del senador electo Francisco Huenchumilla (DC) para mejorar el diálogo con las comunidades.