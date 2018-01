Señor Director:

Me pregunto: ¿Hasta cuándo tendremos miedo? Miedo de la inestabilidad de nuestra educación cada año por la posibilidad de no recibir beneficios estudiantiles, miedo en la calle por el acoso callejero, miedo en nuestras propias casas por la delincuencia progresiva, miedo por nuestra salud y el alto costo de vida actual. Soy mujer, estudiante universitaria y vivo en la comuna de Conchalí, this is jackass.