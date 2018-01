A diez años de la muerte de Matías Catrileo, su hermana acusa “impunidad absoluta”

El 3 de enero de 2008 la vida de Matías Catrileo terminó por un disparo. El joven mapuche de 22 años se encontraba en una toma en el fundo Santa Margarita de propiedad de Jorge Luchsinger, cuando una bala de una subametralladora UZI disparada por el cabo segundo, Walter Ramírez, lo alcanzó por la espalda.

El carabinero fue condenado en 2010 por la Corte Marcial, a tres años y un día de libertad vigilada por el delito de violencia innecesaria, lo que fue ratificado por la Corte Suprema en 2015, cuando el Estado fue obligado a pagar una indemnización a la madre y a la hermana del joven.

El texto emitido por el Máximo Tribunal, establece que “el cabo segundo Walter Ramírez utilizó armas de fuego no existiendo un peligro real e inminente para su integridad, razón por lo que la violencia ejercida al momento de los hechos fue del todo innecesaria y no encuentra motivo racional que la justifique”.

A diez años de la muerte de Matías, su hermana, Catalina Catrileo, señaló que hubo “absoluta impunidad sobre su asesinato”. A su juicio, “las leyes chilenas protegen a quienes reprimen y no a quienes se manifiestan y luchan”.

“Si bien fue culpable el asesino, la sentencia no fue ningún castigo. No hubo cárcel y las leyes ayudaron a que eso ocurriera. No hay justicia y se sigue reprimiendo a las comunidades. Legalmente ya hicimos todo lo que se podía hacer en Chile y aunque es importante decir que el Estado fue condenado, eso no hace que haya menos militarización en Wallmapu”, afirmó.

Matías estudió en un colegio en La Florida y luego ingresó al Liceo José Victorino Lastarria, después decidió aprender música y mapudugun. Cuando cumplió 18 años ingresó al servicio militar. Tiempo después se fue a vivir a Temuco, donde comenzó a estudiar agronomía en la Universidad de La Frontera (UFRO).

“Es muy peligrosa la forma en la que están adiestrando a la policía y al GOPE”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Catalina destacó que en los últimos años el movimiento mapuche cada vez parece estar más fuerte. “Las comunidades se han acercado más al tema de la cosmovisión y han visto la recuperación de la tierra como una necesidad. Creo que ha habido avances porque la gente siente cada vez más orgullo de ser mapuche”.

“Matías tenía de referente a Alex Lemun y, como algo natural, sabemos que se ha convertido en un referente para muchos jóvenes que ven en él fortaleza y consecuencia, pero nosotros somos su familia y para nosotros siempre será la persona, no el personaje”, expresó.

Respecto del actuar de Carabineros, la hermana de Matías enfatizó en que “el tema no ha cambiado ni en ngulumapu (Chile) ni en puelmapu (Argentina)”. Según comentó esto queda de manifiesto en los allanamientos que se hacen a las comunidades y lo ocurrido el año pasado con Brandon Hernández Huentecol, quien recibió más de cien perdigones de un uniformado.

“Es muy peligrosa la forma en la que están adiestrando a la policía y al GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales). No sé cómo lo harán, pero cada vez actúan con más violencia y descriterio. Llegan a los lugares y reprimen sin importar si hay niños o ancianos. Eso claramente quedó reflejado en el caso de Brandon, que era de una familia alejada de las demandas políticas y territoriales del pueblo mapuche. Lo cierto es que el Estado ampara y protege a Carabineros, en el fondo, les sigue fomentando que hagan este tipo de cosas”, sostuvo.

Para este miércoles tres de enero, está convocada en la Plaza Matías Catrileo de la Villa Francia, una actividad de conmemoración en Santiago; el jueves cuatro se presentará su biografía escrita por el historiador mapuche Fernando Pairican, en el hogar Pelontuwe de Temuco, mientras que el viernes cinco en la Plaza Italia, se llamó a una manifestación en repudio a la violencia policial.

Coordinadora Arauco Malleco: Nosotros reivindicamos a Catrileo en el control territorial

Desde la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) emitieron un vídeo por el Canal de YouTube Ñuke Mapu en el que relatan los hechos ocurridos hace diez años. Ramón Llanquileo comentó que es una situación que lo marcó y expresó que fue su decisión no entregar el cuerpo en ese momento.

“La mayoría de la gente de ese sector arrancó y los demás, que no éramos de ahí, quedamos obligados a seguirlos. En ese intertanto cuando nos quedamos atrás unos cuatro o cinco, pasó Matías y me dijo ‘¡me dieron!’. Yo le dije ‘¡aguanta, aguanta!’ sin ver donde le había llegado el impacto de bala. Le extendí la mano a Matías para agarrarlo y hacerle impulso, pero no logró cruzar el canal, cayó inmediatamente”, recordó.

Por su parte, Héctor Llaitul, vocero de la CAM, enfatizó: “Nosotros no planteamos desarrollar y hacernos cargos de la violencia política a través de la resistencia mapuche, para después terminar negociando con el Estado opresor y reinstalar las técnicas del mercadeo capitalista que oprimen a nuestro pueblo, por eso reivindicamos con mucha fuerza la figura de nuestro peñi Matías Catrileo. Lo hacemos en el control territorial y en la lucha decidida de los weichafe de la CAM por frenar procesos capitalistas en contra de nuestro pueblo”.