Agrupaciones de migrantes denuncian que proyecto del Gobierno no tiene enfoque de derechos

Una ley de migraciones con enfoque de derechos y mayor regularización en temas laborales para quienes llegan a nuestro país, son las exigencias de organizaciones representantes de migrantes, en miras a la discusión y pronta modificación de la nueva ley.

Durante la mañana de este martes, la comisión de Gobierno Interior y regionalización continuó la discusión de la futura normativa. El diputado y presidente de la comisión, Marcelo Chávez, aseguró que en la implementación del proyecto ha faltado voluntad del Gobierno y que lo más importante es dar respuestas a los problemas que existen en torno al fenómeno migratorio.

Por ello, Chávez aseguró que las falencias hasta ahora abarcarían el tema institucional, la falta de categorías migratorias que el proyecto no aborda de buena manera, los aspectos ligados a derechos sociales que serían menores a los que hoy existen, además de la figura de autoridad migratoria que no se encontraría definida expresamente en el cuerpo legal.

Además de la regularización del estado de los inmigrantes, se deben comprometer los derechos sociales de quienes llegan a vivir en nuestro país, tales como vivienda, salud y educación.

Mientras en el Congreso se discutían estos puntos, en la fachada del ex Congreso Nacional diversos grupos migratorios protestaron para exigir la tramitación del proyecto de ley. El presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, planteó que “estamos planteando la necesidad de un proceso extraordinario de regularización que implicaría, en primer lugar, la documentación de todas las personas, el hecho de tener una cédula de identidad y aseguramos que la gente se inserte en la sociedad, que trabajen regularmente, que puedan cotizar y no ser carga. Además de cubrir su salud, educación y otros aspectos que hoy no puede hacer por la falta de documentación”.

A su vez, el secretario ejecutivo del movimiento Acción Migrantes, Eduardo Cardoza, agregó que las falencias de la ley hoy han provocado que los extranjeros en nuestro país caigan en diversas irregularidades, apuntando principalmente, al abuso laboral. En sus dichos sostiene que se debe “hacer una regulación porque la enorme mayoría que trabaja, lo hace sin contrato y actuando como cualquier trabajador, pero sin derechos y eso no es voluntad de la persona, sino que por diferentes circunstancias, es muy fácil caer en la irregularidad en este país”.

Las agrupaciones de inmigrantes y adherentes a ellos, insistieron en la negligencia del Gobierno, y lo emplazaron a tomar medidas y así avanzar, en lo que ellos llamaron, un país más integral.