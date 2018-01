Mario Aguilar: “Los despidos de profesores en Providencia tienen un sesgo político”

“Si uno quiere abaratar costos no puede atacar la formación de los estudiantes”, así lo expresó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, respecto del anuncio de despidos de cerca de 70 docentes pertenecientes a la comuna de Providencia.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el líder del magisterio aseguró que “es normal que a fin de cada año existan ajustes en los municipios, pero lo ocurrido en Providencia excede esos márgenes”.

Al respecto aseguró que más allá de las razones económicas esgrimidas por la municipalidad, detrás de lo ocurrido existe un sesgo político.

¿Le sorprendió lo ocurrido en Providencia?

La verdad es que nosotros sabemos que todos los años, antes del 31, los empleadores avisan de ajustes en las plantas y hay porcentajes que uno podría considerar normales, pero en este caso Providencia no está dentro de esos márgenes. Estamos hablando de más del 10 por ciento de la planta docente y para peor, uno ve que hay medidas adicionales que son muy lamentables, y que rechazamos, como es terminar con los programas educativos de Educación Cívica y de Filosofía que a nuestro entender son indispensables para el desarrollo de los alumnos. Además apreciamos que en los despidos hay un sesgo político cuando se ha despedido a dirigentes comunales que se caracterizan por tener una postura crítica, entonces, uno aprecia que no solo hay un reajuste de dotación, sino que una situación políticamente cuestionable, desde nuestro punto de vista.

¿Es un problema político y no solo un problema individual?

Eso es lo que nos parece a nosotros, aunque el municipio intente explicar que se debe a algo laboral. Pero ese número de personas y que se ataque a dirigentes gremiales hace que uno vaya atando cabos.

No es primera vez que nos encontramos una situación similar al momento de asumir una nueva administración en una comuna específica ¿Qué les parece esa situación?

Yo haría la salvedad que no es patrimonio solo de los alcaldes de derecha. En San Joaquín tenemos un problema similar y el alcalde no es derecha, pero quiero señalar algo, el año pasado tuvimos un problema similar con el alcalde de Santiago, cuando se anunciaron 350 despidos. Fuimos a hablar con el alcalde y pudimos solucionar en parte el problema porque logramos que no se atacara a los programas educativos. Si uno quiere abaratar costos, no puede atacar la formación de los estudiantes, que se ataque la burocracia central y que ahí se vea si hay sobredotación. Yo espero que en Providencia se dé un acuerdo de ese tipo.

No pierde la esperanza de revertir esta situación.

Espero que aunque la alcaldesa sea de un pensamiento tan distinto al mío, siempre espero que haya una instancia para buscar soluciones. Esta es una medida pésima y espero que la alcaldesa reflexione sobre ello.

Existe un tema acá y que tiene que ver con los dirigentes de base ¿Qué opina respecto de la indefensión en la que se encuentran?

Nosotros estamos en ese tema bastante preocupados. Hemos gestionado un proyecto de ley, que ya pasó su primera fase de tramitación, para que se otorgue fuero a nuestros dirigentes. Nosotros demandamos una ley de este tipo para que se proteja a nuestros dirigentes de base. El fuero es indispensable y este caso de Providencia lo refrenda y estamos gestionando eso porque es una urgente necesidad.

¿Cómo proyectan el escenario político respecto de la estabilidad laboral en el nuevo gobierno?

Nosotros visualizamos un escenario complejo con este gobierno (de Sebastián Piñera) que tiene una línea pro flexibilidad laboral como parte de su política, por lo tanto, es bastante enemigo de la estabilidad. Ya tuvimos problemas en el anterior gobierno con la promulgación de la llamada “Ley Maldita”. Nosotros tenemos Consejo Nacional el próximo 12 de enero y este tema será central para ver cómo enfrentaremos estos asuntos. Nosotros nos preparamos para un escenario complejo respecto de la estabilidad laboral y las flexibilizaciones.