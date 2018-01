Palomita Blanca regresa a la pantalla grande con nueva imagen y sonido

Palomita Blanca (Raúl Ruiz, 128 min., 1973/1992, ficción) es un clásico del cine chileno, pero también, una película que no tuvo un nacimiento fácil. Aunque inmortalizó la sociedad de los años setenta, tuvo que esperar para salir a la luz, pues después de ser rodada vino el Golpe de Estado, lo que puso en pausa varios proyectos cinematográficos, entre ellos, éste. La cinta terminó guardada hasta 1992, año en el que recién pudo debutar en las salas locales. Y ahora, llega con el sonido y la imagen que siempre debió tener. Esto, luego de ser restaurada por la Cineteca Nacional de Chile.

La versión restaurada de este trabajo de Raúl Ruiz llegará a la Red de Salas de Cine de Chile el 4 de enero y se exhibirá hasta el 21 de enero, a las 20:15 horas, en la Sala de Cine. La entrada general cuesta $3.000 y $2.000 para estudiantes, adultos mayores y adheridos a convenios.

La película, basada libremente en la novela de Enrique Lafourcade, muestra la relación entre un joven que vive en Providencia y una liceana de Recoleta. Y tal como lo explicaba Ruiz en la Revista Onda del 8 de mayo de 1973, no se trata tan sólo de retratar un romance: “No es una simple historia de amor. No me interesaría filmarla… quiero presentar, como temática, dos ambientes distintos. Y en esto soy realista: Palomita Blanca es la historia de dos mundos: el de los ricos y el de los pobres”.

La restauración

En 2016 la Cineteca Nacional asumió el desafío de tomar Palomita Blanca y trabajar en el audio y la imagen que siempre debió tener. El trabajo fue largo. Se escanearon los negativos originales de 35 mm a 2K, lo que significó alcanzar una resolución de 2048 por 1080 pixeles. Este proceso fue supervisado por el cineasta Silvio Caiozzi, quien fue director de fotografía y camarógrafo de Palomita Blanca.

“Fue un proceso complejo, en el que se hizo una restauración digital de imagen, corrección de color y sonora. Había que acercarse lo más posible al material original y, a la vez, estar acorde a los estándares actuales de exhibición. Por ello, fue todo muy acucioso”, dice Pablo Insunza, coordinador de Conservación y Plataforma Digital de la Cineteca Nacional de Chile.

El trabajo con el audio de la película, incluyendo la música que Los Jaivas realizaron especialmente para esta cinta, lo hizo Filmosonido. Su objetivo era recuperar la inteligibilidad de los diálogos que estaba comprometida por las dificultades propias de la captura de sonido de esos años.