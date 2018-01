Rally Dakar comienza con siete chilenos en la ruta

Como siempre sucede en el comienzo de cada año, los fanáticos del rally y de la aventura esperan ansiosos el comienzo de una nueva edición del rally Dakar. Esta vez la competencia Dakar nacerá en Lima y tendrá sus últimos días en Córdoba. Serán más de 9000 kilómetros que se extenderán por caminos de Perú, Bolivia y Argentina, en un lapso que se iniciará el 6 de enero y que terminará el 20 del mismo mes.

Una de las novedades más importantes es que el recorrido en su segunda mitad será mucho más vertical que en los anteriores y que esta vez ni Chile ni Paraguay serán de la partida, tal como ocurrió en la edición anterior. En esta oportunidad el incorporado será Perú, luego de cinco años de ausencia.

Tendrán la posibilidad de competir 515 participantes de 54 nacionalidades, que conducirán 100 vehículos, 190 motos y cuatriciclos y 42 camiones. La carrera se repartirá en 14 etapas y habrá un día de descanso, que será el 12 de enero en La Paz, Bolivia.

Siete chilenos en competencia

Serán siete los nacionales que vivirán la aventura de la prueba motor más dura del mundo, que arranca el próximo 6 de enero en Lima y que se extenderá por 14 días en el duro terreno sudamericano, que nuevamente ofrecerá rutas con altura y mucho desierto a lo largo de sus 14 etapas.

Los competidores nacionales que participarán son los siguientes: Pablo Quintanilla, Patricio Cabrera y Cristóbal Guldman en motos; Ignacio Casale y Giovanni Enrico en cuadriciclos; y Boris Garafulic con Juan Carlos Vallejos en autos.

“Vamos a pelear la carrera desde el primer kilómetro” dice Quintanilla, quien de los siete chilenos es el que tiene más posibilidades de pelear el título en la categoría motos.

Viene de lograr el bicampeonato del Rally Cross Country Mundial, superando a rivales de la talla de Matthias Walkner, Kevin Benavides y Sam Sunderland.

Arriba de su Husqvarna, Quintanilla va por la gloria en el Dakar, tras haber abandonado en la última versión. “Hemos tenido una muy buena preparación para el Dakar, ganando la Copa del Mundo. Nos hemos enfrentado todo el año con los mejores pilotos. El objetivo está claro: vamos a pelear la carrera desde el primer kilómetro”, comenta.

Por su parte Ignacio Casale quiere repetir lo del 2014. El “Perro” viene de lograr el subcampeonato en este 2017 en los quads.

Pero ahora el santiaguino va por la corona y para eso ha realizado un duro entrenamiento a lo largo del año. “Este año pienso que es mi mejor año, me he entrenado más de 15.000 kilómetros durante 2017, tanto en el desierto de Atacama como en distintas carreras. Me siento mejor que nunca, mejor incluso que cuando gané el Dakar en 2014”, asegura.

En la categoría de autos, el nombre de Boris Garafulic es uno que se repite año a año en la prueba motor. Será su octavo Dakar con su Mini y junto a su navegante, el portugués Felipe Palmeiro, ya tiene un objetivo trazado. “El propósito es nuevamente estar en los diez primeros lugares. Corrimos Marruecos y Portugal con bastante buenos resultados, ya que en Portugal finalizamos terceros en la general. El auto está andando muy bien con las modificaciones, por lo que esperamos un buen resultado”.

Las etapas serán las siguientes: 1) (sábado 6 de enero), Lima (PER)–Pisco, 272 Kilómetros (31 especiales); 2) (7 de enero), Pisco–Pisco, 278 kilómetros (267 especiales); 3) (8 de enero), Pisco–San Juan de Marcona, 502 kilómetros (295 especiales); 4) (9 de enero) San Juan de Marcona–San Juan de Marcona, 444 kilómetros (330 especiales); 5) (10 de enero), San Juan de Marcona– Arequipa, 932 kilómetros (267 especiales); 6) (11 de enero), Arequipa–La Paz (Bolivia), 758 kilómetros (313 especiales); Descanso (12 de enero) en La Paz; 7) (13 de enero), La Paz–Uyuni, 726 kilómetros (425 especiales); 8) (14 de enero), Uyuni–Tupiza, 584 kilómetros (498 especiales); 9) (15 de enero), Tupiza–Salta (ARG), 754 kilómetros (242 especiales); 10) (16 de enero), Salta– Belén, 795 kilómetros (372 especiales); 11) (17 de enero), Belén–Fiambalá/Chilecito, 746 kilómetros (280 especiales); 12) (18 de enero), Fiambalá-Chilecito –San Juan, 791 kilómetros (522 especiales); 13) (19 de enero), San Juan–Córdoba, 927 kilómetros (368 especiales) y 14) (sábado 20 de enero), Córdoba–Córdoba, 284 kilómetros (119 especiales).