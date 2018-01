El Progresismo con Progreso deja la DC

Luego de 30 años de militancia, la ex ministra e hija del fallecido presidente Patricio Aylwin, presentó hoy su renuncia a la Democracia Cristiana mediante una carta dirigida a Gonzalo Duarte, secretario nacional del partido. Junto a ella, más de 30 otros militantes dejaron la Falange.

“Los abajo firmantes, con mucho pesar, le informamos que hemos decidido renunciar a nuestra condición de militantes del PDC, lo que hemos sido por muchos años o décadas. Nos mueve el haber llegado a la dolorosa conclusión que la Democracia Cristiana ha tomado un rumbo que – a nuestro juicio- se aleja de una visión propia de la sociedad, desdibujando su identidad”

Con esas palabras, Mariana Aylwin y otros treinta militantes de la DC, entre los que se cuenta a Clemente Pérez, Hugo Lavados y Álvaro Clarke, pusieron fin a su pertenencia al partido.

Luego que se filtrara el texto de una conversación que mantuvo vía chat con otros miembros del movimiento “Progresismo con Progreso” en la que comunicó su decisión de no entregar su apoyo al candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, se levantaron críticas de otros sectores de la colectividad que pidieron al Tribunal Supremo la expulsión de la ex ministra y sus compañeros de tendencia. En la solicitud de expulsión se les acusó de desconocer la “legalidad y legitimidad de los organismos internos del partido” que, luego de la derrota en primera vuelta de la presidenta del partido, Carolina Goic, habían determinado entregar el respaldo al candidato oficialista.

La ex secretaria de Estado ya había sido notificada de esta solicitud de expulsión y había entregado sus descargos al Tribunal Supremo de la DC en los que afirmó:

“Algunos nos atrevimos a decir públicamente lo que muchos hicieron en privado — y todos lo sabemos— que no votaríamos por Alejandro Guillier”

En esa misma instancia cuestionó la competencia de ese tribunal para decidir el cese de su militancia sobre la base de sus pensamientos políticos.

Finalmente, en la misiva entregada minutos antes de las 15:00 horas de hoy, los miembros de Progresismo con Progreso expresaron su deseo de dejar voluntariamente el partido. “No queremos irnos expulsados, ni sancionados. Queremos irnos con la frente en alto”.

Solo una hora después, el senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán, abrió las puertas de Chile Vamos tanto a Mariana Aylwin como a los otros treinta renunciados:

“Por supuesto, la invitación a Mariana Aylwin como también a aquellos social cristianos para que en Renovación Nacional encuentren un nicho natural para poder contribuir al servicio de Chile”.

El senador Andrés Zaldívar también expresó su sentir respecto de la salida de sus ex camaradas: “Creo que va a provocar –y provoca- un daño muy grande a la Democracia Cristiana”. Además señaló que, según su parecer, la directiva había llevado las cosas a un extremo y que no debían aplicarse sanciones a quienes no votaron por Alejandro Guillier.

Puede leer el texto completo de la carta de renuncia acá.