Entre el pragmatismo y el Frente Amplio: las disputas internas del PS

Este sábado 6 de enero se realizará una junta del comité central del Partido Socialista, la primera luego de que la Nueva Mayoría fuera derrotada en las elecciones presidenciales, con la candidatura de Alejandro Guillier. En la instancia se abordarán varios cuestionamientos que todavía están vigentes, como la aplastante victoria de Sebastián Piñera y las diversas opiniones en la interna que buscan proponer nuevas miradas de futuro.

Una de las posturas la representó el senador Rabindranath Quinteros, quien a fines de 2017 hizo circular un documento en el que declaraba que en el PS “creemos en el crecimiento económico y en la idea de alentar las potencialidades de las personas. Buscamos impulsar políticas de desarrollo basadas en la innovación y en el conocimiento, cuyo objetivo sea la diversificación de la matriz productiva. Confiamos en la inversión pública y en la asociación público-privada como instrumento de reactivación económica”.

Otra de las visiones está encabezada por el abogado Fernando Atria. El militante comenta a Diario y Radio Universidad de Chile que, en la reunión, el PS “tiene que preguntarse con rigurosidad cuáles fueron las decisiones que contribuyeron a la derrota, como no haber hecho una consulta sobre el candidato, lo que llevó a que no hubiera primarias. No creo que sea solo esa explicación, pero es una cuestión que contribuyó”.

Reformas estructurales

En conversación con nuestro medio, el profesor universitario agrega una segunda cuestión que estaría aportando a la crisis del socialismo. “En el momento actual, más que hablar de alianzas con otros movimientos, el PS debe asumir la tarea de identificar cuál es el contenido por el cual el existe el partido. Yo creo que eso se vincula a una agenda transformadora de expansión de los derechos sociales y una profundización democrática mediante una nueva Constitución”, dice.

Por último, reconoce una tercera razón que incluso debería ser motivo de convocatoria a un congreso extraordinario. Se trata del escenario que quedó a la vista con la acusación en contra del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. “Es necesaria una reflexión sobre la orgánica del partido, si debe ser auditado”, termina Atria.

Axel Callis, sociólogo, afirma que el PS debería reflexionar de manera profunda a partir de una premisa sobre la Nueva Mayoría: “ser el menos malo de la clase no implica ser el mejor”.

Para el analista electoral también se debe evitar, en el corto plazo, el concertar alianzas con otros partidos, lo que debería llevar a reflexionar acerca de por qué el Frente Amplio aparece con una agenda con temas que eran del partido. “Le robaron la agenda al PS. Hay que reflexionar por qué le quitaron una agenda que le era natural”, comenta.

Esa misma agenda es la que llevaría al frente Fernando Atria y que, según Callis, se cruza con la de un sector de la dirigencia. “Choca con el pragmatismo de la directiva de la colectividad, que no hace esta reflexión. Es preocupante que la directiva del Partido Socialista solamente esté preocupada de cómo va la mano y no haga una reflexión profunda de cuáles son los temas eje por los cuales se va a reapropiar de la agenda. No hemos visto al PS jugado por el tema constitucional ni por el tema de derechos sociales”, finaliza.