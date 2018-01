Gloria Hutt: “La etapa del si o no, de izquierda o derecha ya no corre”

Evolución política, el partido liderado por Felipe Kast y Luciano Cruz Coke ha sido el responsable de romper ciertos estigmas en la derecha tradicional. Con cinco años de existencia desde que inició su camino como concepto, concentraron sus trabajos en la conformación de partido, junta de firmas, actuar de acuerdo a la ley y finalmente trabajar en las Elecciones Municipales, senatoriales y también, llevando a su líder como carta presidencial.

La cantidad de años coincide con otros movimientos, un año antes y desde la vereda del frente, Revolución Democrática daba sus primeros pasos. Este domingo su aniversario, lustro en el que se convirtió en el partido de izquierda extra Nueva Mayoría con más adherentes.

Pese a las diferencias existentes en posturas, la coordinadora Nacional de Evópoli, Gloria Hutt, aseguró que como derecha han sabido escuchar las demandas sociales, tales como la Ley de Identidad de Género, postura con la que Felipe Kast dejó nuevamente en evidencia que no existe una alineación de pensamiento dentro del conglomerado.

Sin embargo, las diferencias entre los movimientos son evidentes, así lo sostuvo Hutt. En ese sentido, insistió que en Evópoli creen “en las libertades y en un Estado que ayuda a potenciar el talento y oportunidades de las personas” a diferencia de RD que tendría una visión de mayor intervención del Estado, dijo la coordinadora nacional: “La impresión nuestra es que Revolución Democrática cree que el Estado tiene que intervenir más en la vida de las personas y nosotros creemos que no, que las personas deben construir su vida”. A ello, agregó que se promueve la libertad de mercado, pero mucho más la libertad social.

Respecto al panorama nacional, la representante de Evópoli destacó a Radio Universidad de Chile que la diversidad ideológica se está dando en el escenario político, expresando que en su experiencia no había existido antes “tantas respuestas en el sistema político para distintas líneas de pensamiento”. En el caso particular de Chile Vamos esto permitiría avanzar de lógicas pasadas como “la etapa del sí o no, de izquierda o derecha”las que a su juicio “ya no corren”.