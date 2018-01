Leonardo Véliz: “Rueda llegará a ordenar la casa por todos lados”

El ex seleccionador juvenil valoró la llegada del colombiano al mando de la Selección Chilena y afirmó que es un hombre de experiencia y de convicciones. “El hincha chileno no debe minimizar esta nominación”, advirtió.

Como un entrenador riguroso y amante de la táctica definió el ex seleccionador juvenil, Leonardo Véliz, al colombiano Reinaldo Rueda quien se hará cargo de la Selección Chilena de Fútbol, luego que la ANFP confirmara su contratación.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Véliz señaló que “los entrenadores colombianos son los que más han avanzado en Latinoamérica respecto del fútbol moderno” y agregó que “el éxito no le ha llegado de la suerte y eso habla bien de sus convicciones”.

El “Pollo” se refirió además a las causas que dejaron a nuestro país fuera del Mundial, derivando gran parte de la responsabilidad a los jugadores.

¿Cómo analiza la llegada de Rueda?

La elección de Reinaldo Rueda ha sido minuciosa. Se ha puesto sobre la mesa su currículo, no es un entrenador mediático pero sí tiene una gran formación. Los entrenadores colombianos son los que más han avanzado en Latinoamérica respecto del fútbol moderno. Él ha hecho una carrera desde abajo, desde las series menores hasta la selección adulta, es decir, es un hombre de procesos. En definitiva, Rueda me da confianza y creo que llegará a ordenar la casa por todos lados.

El currículo de Rueda es bien interesante y se ha construido de manera gradual.

Eso para mí tiene un valor tremendo que es la consecuencia de un trabajo. El éxito no le ha llegado de la mano de la suerte y eso habla también de sus convicciones. Llegar a entrenar a un equipo como Flamengo no es fácil, el hincha chileno no debe minimizar esta nominación.

¿Cuál es su análisis de la eliminación de Chile del Mundial?

Tal como he criticado a los dirigentes cuando tienen la billetera gorda, la Selección en general no supo administrar el éxito. No pueden pasar colados los jugadores, ellos tuvieron un gran porcentaje de responsabilidad, después el cuerpo técnico y también la testera de la ANFP. Arturo Salah no supo, en su momento, dar los golpes de timón necesarios. Se cometieron muchos errores, sus principales figuras no estuvieron en su mejor nivel, la indisciplina, la logística de ciertos partidos. Pero la piedra angular es que no se supo administrar el éxito en el momento adecuado.

Pizzi y los jugadores señalan que la principal causa fue la falta de descanso.

Cuando se habla de que no tuvieron vacaciones es porque se priorizó ir a la Copa Confederaciones de Rusia, ese fue el momento para descansar. Alemania envió equipo alternativo. Debieron los jugadores señalar eso en su momento. Ahí se cometieron errores, se pudo enviar una selección cercana a un posible recambio, con algunas figuras, pero al grueso se le debió dar vacaciones y eso se vio en los partidos.

¿Qué visión tiene respecto de los efectos de la indisciplina en el equipo?

Hay jugadores que no vienen con un capital cultural suficiente y eso obliga a los entrenadores a lidiar con ese tema. Hay que saber tratar a las personas de tener la capacidad de guiar respecto de la realidad del fútbol. Tenemos que hablar de otras inteligencias, nadie les habla de eso a los jugadores. Ya no son solo jugadores que entran a la cancha, hoy tienen que someterse a una empresa privada y para eso tienen que tener una buena imagen, ellos tienen que tener acciones que vayan de la mano con el prestigio de las empresas que los auspician,

¿Qué cambios podrían verse en el equipo con la llegada de Rueda?

Rueda tiene que venir a formar parte de un staff técnico que modifique el fútbol chileno y para eso se necesita tener un gran conocimiento. Rueda sabe del fútbol chileno pero va a necesitar mucha ayuda. Él es de una escuela rigurosa y le gusta mucho lo que es la táctica, buscar un equilibrio entre lo defensivo y lo ofensivo. Le gusta mucho la tenencia del balón, por algo se lo llevaron a Brasil, ahí se privilegia el espectáculo, pero también el pragmatismo. La realidad actual de Rueda es que para lograr esos propósitos tiene que contar con los elementos necesarios.

¿Cómo se puede lograr un resultado en las divisiones menores cuando ve que los clubes inviertan tan poco en su formación?

Esa solicitud, si se la impusieron o él la pidió no lo sé, pero él va a tener bastante tiempo para trabajar. Hacerse cargo de las divisiones menores es un trabajo arduo. Se necesita recorrer el país y ver aquél talento que no entregan los clubes del fútbol profesional. Hay que empezar desde abajo y Reinaldo Rueda, como tiene experiencia, sabe de esos procesos, pero llega a un país extraño, así que será un trabajo difícil y hay que tener paciencia.