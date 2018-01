ONU e inspecciones al Sename: la historia de décadas de recomendaciones desoídas

Las visita de la ONU para inspeccionar al Servicio Nacional de Menores, no es algo nuevo. Anteriormente, desde el retorno a la democracia, nuestro país ha recibido a lo menos tres veces alguna comisión delegada del organismo. Todas estas experiencias no se han traducido en medidas sustantivas del Ejecutivo; constancia de aquello es el estado actual de los centros.

En más de una oportunidad Naciones Unidas ha visitado Chile para realizar un examen y evaluar el cumplimiento de la normativa contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, texto que el país ratificó en 1990. Tampoco es nuevo el hecho que cada vez que la entidad hace inspección en suelo nacional, los resultados se traducen en recomendaciones respecto de las carencias existentes en el tratamiento de la infancia vulnerable.

David Órdenes, presidente de la fundación La Caleta, indicó que la visita de esta semana resulta extraordinaria ante un momento de contingencia. Además, explicó que en todas estas evaluaciones se entregan resultados que expresan su disconformidad con las políticas aplicadas que le restan protagonismo al Estado.

“En todos estos períodos, claramente las recomendaciones que se han hecho respecto de la aplicación de la Convención, siempre han generado un pequeño artículo o aporte para la situación del Servicio Nacional de Menores (Sename), lo que implica que hay falta de responsabilidad de parte del Estado respecto de los niños y niñas que tienen mayores vulneraciones”, dijo.

Para acercarse a las recomendaciones de Naciones Unidas en el marco de los tres exámenes realizados desde fines de la dictadura a la fecha, se puede revisar el Informe Anual de 2017 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), publicado hace menos de un mes, en el que se resaltan aspectos como el incumplimiento de ciertos artículos de la Convención.

Un ejemplo de ello es el artículo 37° del citado cuerpo legal, y que tiene relación con que todo niño “sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad”, algo con lo que el Sename está al debe en sus casas de reclusión y que motivó al INDH a abogar por mecanismos que mejoren las condiciones, tal cual lo había previsto la organización internacional cinco años antes, en 2012.

El presidente de la fundación La Caleta añadió que Chile, en términos de infancia, nunca ha pasado la prueba de evaluación que ha realizado la ONU, por más que a lo largo de tiempo se han valorado los pequeños avances alcanzados.

“Sigue al debe, no ha pasado el examen, ha repetido todos los períodos de evaluación que ha hecho la comisión de Ginebra. No ha sido capaz de responder a las recomendaciones que se les ha hecho a los distintos gobiernos. Se reconoce pequeños avances, como el programa Chile crece contigo, pero que no es una política universal”, terminó.

El rol del Consejo

Los dirigentes históricos que trabajan en este campo anhelan, desde 1990, una regulación que asegure los derechos de la infancia; ley que debería haber venido de la mano, en teoría, con la suscripción a la Convención sobre los Derechos del Niño. La tarea de trabajar por esto recayó en el Consejo Nacional de la Infancia, creado en 2014 y dirigido por Estela Ortiz, educadora de párvulos y cercana de la Presidenta Michelle Bachelet.

Francis Valverde, directora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, explicó que esta institución no ha contado con la capacidad necesaria para levantar un proyecto.

“Terminó siendo un proyecto de ley insuficiente para responder a los estándares internacionales a los que el país está comprometido. El grave problema del Consejo es que en realidad no ha tenido poder para articular y tener entonces el mandato sobre los otros ministerios, porque es solamente una instancia instrumental”, dijo.

En esa vía, Valverde añadió que el Ejecutivo se había comprometido a hacer algunas indicaciones sobre el proyecto de ley. “Hasta que no las haga, sigue detenido. Y es difícil que salga en esas condiciones”, finalizó.