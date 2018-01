Diputados aprueban continuidad de Andrés Zaldívar en el Congreso

La Cámara de Diputados decidió ratificar la lista, propuesta por el Senado, para integrar el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP).

Esta nómina está compuesta por cinco miembros, entre ellos, Andrés Zaldívar, que fue postulado para el cupo como ex ministro de Hacienda; Enrique Marshall, que se integra a la entidad como ex consejero del Banco Central; Arturo Irarrázaval, que pasa a formar parte del organismo como ex decano de Derecho; Alfonso Vargas, ex diputado; y Antonio Gómez, ex senador.

Durante el hemiciclo, surgieron varias críticas respecto de la continuidad de Andrés Zaldívar en el Congreso.

El diputado Gabriel Boric cuestionó el proceso, indicando que la nómina del CRAP surge a partir de una política basada en el binominalismo: “Da cuenta de la idea, que algunos aún mantienen, de que el país es binominal, de que la derecha o la Concertación, mediante un acuerdo nunca explicitado, se sienten con atribución de repartirse diferentes cargos que el Congreso tiene el mandato de designar en función de afinidades políticas y no a través un análisis de la idoneidad para ejercer determinado cargo”.

Gaspar Rivas también se sumó a las críticas. En su intervención manifestó que el nombramiento de Zaldívar no representa las inquietudes de los electores, quienes durante los comicios pasados no reeligieron al demócrata cristiano.

“El pueblo quiere a Zaldívar fuera del Congreso y el Congreso se empecina en mantenerlo adentro de la manera que sea. Ante esta burla los chilenos, lo único que pueden hacer es juntar rabia y masticarla en silencio. Por eso digo, desde aquí: Zaldívar ándate para la casa. Chile ya no quiere más dinosaurios”, dijo.

Por su parte, el diputado René Saffirio sostuvo que esta elección es inconstitucional. Por ello, indicó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para que se revise la nómina.

Los cinco miembros de esta entidad se mantendrán en el cargo por cuatro años y podrán ser reelegidos por un nuevo periodo. Su dieta ha sido fijada en 100 UF mensuales, lo que equivale a unos $ 2,6 millones.