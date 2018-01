Alto Maipo: activistas piden sanciones y no recomendaciones

“Es como llevarle una prueba al profesor, quien antes de corregirme me dice todo lo que tengo malo para que yo vuelva al asiento, lo corrija, y luego recién él lo evalúe”.

Con estas palabras se refirió Anthony Prior, vocero de la Red Metropolitana No Alto Maipo, a la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que pide a la empresa hidroeléctrica actualizar los detalles del programa de cumplimiento, como lo son las obras ejecutadas, plazos y costos, entre otros.

Desde el ente gubernamental señalaron inconsistencias en los informes sobre los efectos adversos producidos en las aguas subterráneas y subsuperficiales, por lo que solicitaron un nuevo estudio.

Lo que podría ser calificado como un contratiempo del polémico proyecto, para Anthony Prior no es más que un favor por parte de la autoridad a la hidroeléctrica. Pues las recomendaciones hechas ayudarían a que el proyecto evite las posibles sanciones futuras.

El activista considera que la SMA está siendo utilizada por las voluntades políticas del gobierno actual para favorecer la construcción de Alto Maipo, pues la resolución emitida da cuenta de que efectivamente existen irregularidades y faltas a la normativa, sin embargo esta solo se limita a realizar observaciones.

“Este es un procedimiento sancionatorio que costó años que se abriera, después de muchas denuncias de la comunidad, hasta que a principios del 2017 se inicia el proceso el cual reconoce que existen 14 incumplimientos ambientales, de los cuales 9 son graves, por lo cual nosotros siempre hemos indicado que aquí lo que se debe hacer es sancionar al proyecto Alto Maipo. Nosotros hemos solicitado que se le aplique la máxima sanción existente que es revocar los permisos ambientales”, afirmó.

Si bien Anthony Prior no ve como un traspié las observaciones de la SMA para Alto Maipo, si considera un verdadero revés el que el proyecto sufrió la semana pasada, cuando debieron retirar la solicitud de pertinencia en el Servicio de Evaluación Ambiental.

“Ellos estaban presentando modificaciones importantes al proyecto, y ante un rápido actuar por parte de la Red Metropolitana No Alto Maipo y algunas autoridades locales de la comuna, a la empresa le falló esa estrategia y tuvo que retirar esa solicitud de cambios, porque estaban realizándolos sobre cosas que se están evaluando en el plan de cumplimiento, cosas que ya han caído en sanción, por lo tanto, esto es intentar sortear la institucionalidad ambiental”.

La Red Metropolitana No Alto Maipo, a la par de anunciar que no cesará su lucha contra la hidroeléctrica, desmintió la imagen que se ha tratado de instalar de que el proyecto lleva un 60 por ciento de avance, pues aseguran que no es más de 30 por ciento, y el engaño obedece a una estrategia comunicacional del proyecto para volver a obtener dinero de los bancos.

Actualmente el proyecto se encuentra al borde del knock out financiero, pues el Banco Interamericano de Desarrollo ordenó revisar su condición de inversor, igual como lo hizo semanas antes la Corporación Financiera Internacional, rama inversora del Banco Mundial.

La vocera de la Coordinadora No Alto Maipo, Marcela Mella, cree que la situación económica por la que pasa la Hidroeléctrica es suficiente para su rechazo.

“El programa de cumplimiento requiere financiamiento por parte de Alto Maipo, y si ellos no tienen todavía –y lo dice este pronunciamiento de la SMA-, si no está clara la situación financiera del proyecto, hay una argumentación súper importante para rechazar el programa de cumplimiento”.

Por su parte, desde Alto Maipo respondieron a la solicitud de Radio y Diario Universidad de Chile de obtener su reacción ante la resolución de la SMA:

“Esto no es un revés, es parte del procedimiento de la autoridad. Estamos analizando las observaciones y responderemos dentro de los plazos correspondientes. Alto Maipo sigue en plena construcción y ya lleva más de un 60% de avance. Cuenta con más de 5.000 trabajadores directos”, escribieron.

Claramente, ninguna de las partes en conflicto, da su brazo a torcer.