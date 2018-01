Vlado Mirosevic: “Quizá la DC encontró una excusa para dar la mayoría en el Congreso a Piñera”

“Me parece infantil la reacción de la DC y me hace dudar respecto de sus verdaderas intenciones”, señaló el diputado del Partido Liberal e integrante del Frente Amplio, Vlado Mirosevic, respecto de la votación en contra de la designación de Andrés Zaldívar en el Consejo de Asignaciones de la Cámara.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario destacó que ayer la votación no fue solo contra Andrés Zaldívar, sino que contra el mecanismo de elección de los candidatos, amparado bajo la lógica del sistema binominal.

Por lo mismo señaló que esto no fue un ataque contra la Democracia Cristiana, por lo que no se justifica la reacción posterior, con amenazas de abandonar el diálogo entablado por la conformación de la Cámara a partir del 11 de marzo.

Para Vlado Mirosevic, esta actitud abre ciertas dudas respecto de las reales intenciones de la falange.

¿De qué tipo es esta discusión y en qué plano se sitúa la decisión de votar en contra de este nombramiento?

Ayer no voté solo en contra del nombre de Andrés Zaldívar, sino que en contra de toda la nómina, es una forma de votar en contra del mecanismo binominal instaurado por la Nueva Mayoría y Chile Vamos. Esto no quiere decir que quería un acuerdo trinominal, o sea, es legítimo que los estudiantes de un curso elijan a su presidente, pero de ahí a que elijan a su inspector o su profesor no tiene mucho sentido. El Consejo de Asignaciones Parlamentarias surge con el espíritu de que exista otro órgano que fiscalice a los parlamentarios y, por lo tanto, tienen que ser personas con cierta autonomía. Se debió nominar a gente más transversal, pero con mayor autonomía, gente que hubiese aportado con una mirada de cuidar los recursos públicos y cuidar la institución. No es lo mismo esta nominación que otras, ésta fue más delicada y es una pésima señal al país respecto de la renovación. La séptima región le dijo que no a Zaldívar y ahora salen con esto. Me parece un mal procedimiento.

Hay dos niveles entonces, primero, que se pierde el espíritu del Consejo de Asignaciones y segundo, el nombre en específico.

Y quizás un tercero que tiene que ver con el acuerdo binominal. Es legítimo que las mayorías del congreso lo elijan, pero tienen que tener ciertas garantías no solo gente de su sector.

Que La DC vea esto como un ataque al partido y anuncie que se retira de las negociaciones, ¿cómo lo pondera?

Me parece desproporcionado, no corresponde una reacción así. Lo que nosotros estábamos haciendo no tiene que ver con esto. Nosotros no participamos de este acuerdo, nosotros estábamos en una conversación respecto de la composición de la mayoría en la Cámara. No parece lógico que Chile Vamos tenga las comisiones y la presidencia de la Cámara sin tener la mayoría. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo y esas conversaciones van avanzando, pero se mezclan peras con manzanas. Si a nosotros nos hubiesen impuesto esto para negociar les hubiésemos dicho que no. Me parece infantil la reacción de la DC y me hace dudar respecto de las intenciones que tienen que sea la oposición la que tenga la mayoría en las cámaras. O quizás encontraron la excusa perfecta para entregarle esa mayoría a Sebastián Piñera.

¿Se puede entender por esa línea la reacción de la Democracia Cristiana?

En el fondo es una pataleta no tan infantil, más bien es intencionada, quizás con dos propósitos. Primero, darle a Sebastián Piñera, de manera artificial, la mayoría de la Cámara porque en términos parlamentarios no hay una mayoría de Chile Vamos. Puede ser que la DC haya encontrado la excusa perfecta para darle la mayoría a Chile Vamos o quizás sea una pataleta para negociar mejor dentro de la Nueva Mayoría.

¿Cómo ve usted este escenario con una DC que puede determinar la mayoría de uno u otro sector?

No da lo mismo quien tenga la presidencia de las comisiones, no da lo mismo la presidencia de la Cámara, porque de esa forma se da un contrapeso al gobierno de Sebastián Piñera. Ante aquellas ideas de retroceder en las reformas, tiene que haber una oposición más cohesionada y, desde ese punto de vista, sería un tremendo error que un par de votos se fuera de la DC para dar la mayoría a Chile Vamos. Si eso pasa sería una pésima señal. Nosotros no estamos ofendiendo a la DC al votar en contra de esta nominación, es simplemente decir que éstos no son los nombres que deberían estar en este Consejo y además es una pésima señal para el país que se nomine a Andrés Zaldívar. Ojalá exista una vocación en la DC para ser parte activa de la oposición.

¿Qué podríamos decir respecto de la forma en que se está nominando a los integrantes de este consejo?

Hay dos miradas, una que dice que necesitamos gente de experiencia parlamentaria porque de esa manera pueden saber qué están regulando y las características propias de la actividad; pero por otro lado, también, personas como Eduardo Engel u otro miembros de la comisión revisora presidencial hubiesen estado capacitados para cumplir este rol y hubiesen tenido mayor autonomía, pero no hay visión política para eso, es más fácil que la cosa quede entre amigos; eso un profundo error.

¿Se puede interpretar también que en el fondo se pretenda mantener el rol articulador de Andrés Zaldívar?

Sí, yo creo que esto no es un tema personal con Zaldívar, tiene que ver con el acuerdo, pero es indudable que es una pésima señal para el país y que da la impresión al electorado de que al final se trata de dar un trabajo a Zaldívar, no para subsistir, pero sí por esta mirada de que en este rol fiscalizador tiene que haber gente con experiencia parlamentaria. Zaldívar ha dicho que no se va a retirar por causa de la polémica y eso es legítimo, pero la ciudadanía dijo otra cosa.

¿Existe una hegemonía desequilibrante de Revolución Democrática en el Frente Amplio?

Creo que es bueno que le haya ido bien a RD en la elección, porque es básicamente una apuesta metropolitana, pero claro, efectivamente el resto de movimientos crecimos, pero de manera menos explosiva. Puede producirse una hegemonía y algunos están pensando construir un gran partido de izquierda dentro del FA. Nosotros, desde el Partido Liberal, creemos que tal como tiene que organizarse eso, también es responsabilidad nuestra planificar algo más hacia al centro, porque eso permite construir una mayoría más sólida. Pero esto no es en contra de RD, sino que es una preocupación por la orgánica dentro del Frente Amplio, para que éste no se distorsione.