Profesora Evgenia Spodine recibirá Condecoración al Mérito Amanda Labarca 2017

Con más de 28 años de docencia en la Universidad de Chile, la destacada académica, científica, investigadora, y pionera en la Química en Chile, Evgenia Spodine Spiridonova, recibirá la Condecoración al Mérito Amanda Labarca 2017, convirtiéndose en una de las 38 mujeres reconocidas con este premio por su obra y trayectoria.

La galardonada pertenece a la primera generación de la Carrera de Química de la U. de Chile y cuenta con una importante trayectoria académica, siendo profesora Titular de la institución desde 1989. Además, es una de las mujeres más importantes de la Química en Chile y gracias a sus estudios de materiales inorgánicos, goza de un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

El jurado encargado de elegir a la académica estuvo presidido por el Rector Ennio Vivaldi, y conformado por la conformado por la vicerrectora de Asuntos Académicos (VAA), Rosa Devés; la representante de la Asociación de Mujeres Universitarias de Chile, Emma Salas; y la ganadora de la Condecoración Amanda Labarca 2016, María Angélica Figueroa, siendo ministro de fe, Iván Silva de la VAA.

“Cuando el señor decano me llamó y me dijo que quería proponer mi nombre para postular, me produjo una gran emoción porque es un honor para una persona incluso llegar a la etapa de postulación. Cuando me comunicaron con el señor Rector y él me informó que había ganado el premio, obviamente me sentí muy honrada porque yo sé que hay muchas colegas que sí tienen buenos currículum y tal vez merecen igual que uno el premio”, manifestó la profesora Spodine.

En cuanto a la condecoración, la doctora en Química manifestó que “me parece muy bonito que la Universidad se preocupe de ver el trabajo que hacen las mujeres, porque a veces, sí tenemos más trabas para llegar a ciertas instancias que los colegas varones, por lo menos en mí experiencia ha sido así”.

Destacada trayectoria

La profesora Spodine, cuenta con más de 162 publicaciones en revistas ISI, la cuales tienen más de 1800 citaciones según lo informado por la Web of Science. Durante los últimos diez años, ha publicado más de 60 artículos científicos indexados, por lo que ha sido una continua evaluadora de artículos científicos en diversas revistas ISI a nivel internacional.

Entre las actividades más importantes que ha realizado, en materia de gestión universitaria, la académica se encargó de la coordinación de la Carrera de Química y de la Dirección de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la U. de Chile. Se desempeñó como Directora fundadora del Centro para el Estudio y Desarrollo de la Química (CEPEDEQ) y fue la primera directora del programa de becas de doctorado en Química del Servicio Alemán de Intercambio Académico (Deutscher Akademisher Austauschdienst).

La doctora en Química, ha formado parte de la Comisión Local de Calificación Académica y de la Comisión Central de Evaluación Académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, e integró la Comisión Superior de Evaluación Académica, cargo en el que fue ratificada por el período entre 2017 y 2020. En cuanto a su rol a nivel de sociedad científica, fue Presidenta y Vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Química.

Respecto a las proyecciones del área Química, la profesora Spodine, sostuvo que “en las áreas científicas uno ve que todavía predominan los hombres. Pero creo que vamos en una dirección correcta porque ahora cada vez hay más investigadoras jóvenes y eso hace pensar que todo el trabajo que una hizo también ha dejado un camino para que las jóvenes lo sigan”.

Sobre la distinción

La “Condecoración al Mérito Amanda Labarca” fue instituida el 2 de septiembre de 1976 y está destinada a realzar la personalidad y la obra de mujeres universitarias que se hayan destacado con relieves excepcionales en el campo de su profesión, en el dominio de la cultura o en el servicio del país.

Esta distinción, que se otorga anualmente, consiste en una medalla de plata que exhibe en una de sus caras la efigie de la educadora y en el reverso lleva el escudo de la Universidad de Chile. Junto a la medalla se otorga un diploma que deja constancia de la condecoración.

Amanda Labarca, en quien se inspira este premio, obtuvo el título de Profesora de Castellano en el Instituto Pedagógico de la U. de Chile en 1905, y fue la primera mujer en dictar una cátedra universitaria en América. A lo largo de su vida profesional Labarca tuvo una brillante trayectoria al interior de la U. de Chile y se destacó por su aporte a la educación pública del país.