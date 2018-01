Branislav Marelic es destituido del INDH

En la tarde de hoy se realizó una sesión ordinaria del consejo del INDH, incluido su director, Branislav Marelic. A petición del consejero José Aylwin se cambió la tabla y se citó a un consejo extraordinario con tres nuevos puntos: pedir la renuncia del Director, en caso de negativa, solicitar la votación de la remoción y, finalmente, la elección de un nuevo director.

Dado que Marelic efectivamente se negó a presentar su dimisión voluntaria, se procedió a votar la destitución. Según consignó La Tercera, del total de los consejeros, 8 votaron por su remoción y solo 2 en contra. Estos fueron los abogados Luis Miguel Amunátegui y Eduardo Saffirio, ambos designados por la Cámara de Diputados para ocupar el cargo.

“La consejera designada por Michelle Bachelet, Deby Guerra comenzó a hacer una lista de presuntas irregularidades de mi gestión, pero de verdad a mí no me queda claro de qué se me está acusado, tampoco se me dio la posibilidad de defenderme. Me parece grave en los institucional y triste en los personal”, expresó Marelic a los medios luego de que se confirmara el cese de sus funciones, un hecho inédito desde que se creara el organismo en 2009.

El INDH informó de la situación mediante un sucinto mensaje en su cuenta de Twitter y anunció que atenderán las consultas de la prensa a partir del miércoles 17.

El Consejo del INDH informa que por decisión de la mayoría de sus integrantes, asume el cargo de Directora del INDH, la consejera Consuelo Contreras, cesando así en sus funciones Branislav Marelic. Las consultas de prensa serán atendidas a partir del próximo miércoles 17/1. — INDH Chile (@inddhh) 15 de enero de 2018

En la misma sesión, el Consejo votó por quien ocupará la dirección del instituto a partir de ahora y la elección recayó en Consuelo Contreras Largo, trabajadora social de la Universidad de Chile y quien formó parte de quienes votaron a favor de la remoción del abogado.