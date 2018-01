Gonzalo Winter: “No buscamos contrarrestar el poder de otros sectores del Frente Amplio”

El pasado fin de semana, el Movimiento Autonomista (MA) llevó a cabo su primera Asamblea Nacional del año, a la que acudieron representantes de todo el país para discutir proyecciones internas y del Frente Amplio. Además, de definir el carácter que tendrá el congreso que realizarán en los próximos meses.

Luego del encuentro, desde la colectividad manifestaron su “voluntad política de confluir con otras organizaciones, ser oposición a un gobierno de derecha y consolidar el Frente Amplio”. En esa línea, indicaron que “no han cerrado la puerta a ninguno” y, por lo mismo, han “abierto un proceso de discusión que recién comienza”.

Esto, en un contexto en que al menos otras siete colectividades, de las 14 que forman el Frente Amplio, estarían evaluando la posibilidad de converger para dar forma a un nuevo partido político de izquierda dentro del conglomerado.

Gonzalo Winter, diputado electo del Movimiento Autonomista, no descartó un futuro partido político. Sin embargo, afirmó que las últimas discusiones no giraron en torno a esto y enfatizó en que una eventual fusión con otras agrupaciones no será para hacer un contrapeso a Revolución Democrática (RD).

“No estoy de acuerdo con la forma en que lo plantean algunos que dicen que esto es para contrarrestar el poder de otros sectores. Efectivamente hay conversaciones con ciertos grupos, en torno a que nuestras diferencias ideológicas y políticas son bajas. Pero la unidad no se decreta, sino que se constata en la discusión política y en los hechos. Acá lo más importante es actuar sin ansiedad y sin poner la carreta delante de los bueyes”, añadió.

Al igual que Winter, Rodrigo Echecopar, presidente de Revolución Democrática, descartó las interpretaciones que apuntan a la creación un partido para contraponer la hegemonía de RD. Según señaló, “todos los colectivos que forman parte del Frente Amplio son aliados”.

“Es muy importante que las organizaciones que forman parte del Frente Amplio den una discusión sobre cómo fortalecer una alternativa, capaz de ser una oposición constructiva y muy aguda en la defensa de los derechos sociales”, sostuvo.

Tomás Hirsch, diputado electo del Partido Humanista, dijo que valora cualquier iniciativa que fortalezca al Frente Amplio. A su juicio, “la dispersión de fuerzas dificulta y debilita” un proyecto político.

“Me parece muy positivo que las distintas fuerzas del Frente Amplio estén dialogando y conversando para ver cómo ir mejorando y profundizando una estructura. A pesar de que nosotros como Partido Humanista no estamos formando parte de esas conversaciones, creemos que estos son procesos de convergencia que ayudan a fortalecer al Frente Amplio”, comentó.

Si bien no todavía no hay definiciones al respecto, la colectividad a la cual pertenece el diputado Gabriel Boric y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, podría converger con agrupaciones como Izquierda Libertaria (IL), Nueva Democracia (ND) y Movimiento SOL. Además de otros grupos que han comunicado abiertamente su voluntad de aunar fuerza, como Izquierda Autónoma y el Movimiento Democrático Progresista (MDPro).