Muere Dolores O’Riordan vocalista de The Cranberries

La vocalista del grupo musical The Cranberries ha fallecido de forma repentina. Según informó el representante de la agrupación, la integrante de la banda de los años 90 se encontraba en Londres en una sesión de grabación, por el momento no existen más detalles sobre su deceso.

El representante del grupo agregó que “la familia [de Dolores O’Riordan] está devastada por la noticia y ha pedido privacidad en este momento tan difícil”.

Dolores Mary Eileen O’Riordan Burton nació en Limerick, Irlanda, en el año 1971. Ella ingresó a la banda The Cranberries en 1989 y lograron gran popularidad en los años 90 gracias a discos como ‘No Need to Argue’ o ‘Everybody else is doing it, so why can’t we?’.

En 2004 la banda decidió separarse y Dolores O’Riordan inició una carrera en solitario en 2007. En el 2009 la agrupación decidió reunirse y ofrecieron varios conciertos. Sin embargo, en los últimos meses tuvieron algunas dificultades.

El primer disco de The Cranberries llegó a número uno en Reino Unido. Su segundo álbum, No need to argue, salió a la calle en 1994 y se transformó en un auténtico superventas. En la actualidad, llevan editados cinco discos. Dolores O’Riordan también grabó la canción principal de la película La sombra del diablo.