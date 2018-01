Tribunal decreta arresto domiciliario para Machi Francisca Linconao

La reclusión a la que deberá someterse la autoridad mapuche será entre las 20:00 y las 8:00 horas, esto con una vigilancia policial constante. Sumado a esto, el tribunal decretó arraigo nacional como medida precautoria en contra de la machi.

El pasado 8 de enero se realizó la audiencia original para presentación de medidas cautelares en la que la autoridad ancestral no participó, ya que se encontraba en Bolivia. En dicha instancia, además se resolvió decretar arresto domiciliario total para Aurelio y Eliseo Catrilaf.

Linconao, frente a las especulaciones que decían que estaba huyendo, expresó: “dijeron que me arranqué cuando fui a Bolivia, no fue así, siguen mintiendo y siguen armando polémica, no tenía arresto ni arraigo nacional y podía salir en cualquier momento”.

Sumado a esto se dio la orden de detención de siete de los 11 imputados en el caso, mientras que otros tres fueron designados a arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Recordemos que el primer proceso legal por este caso terminó absolviendo a todos los indagados, luego de que no se encontraran pruebas que los culparan de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

La repetición del juicio está fijada para el próximo 26 de febrero donde solo se podrán presentar las pruebas conocidas en el antiguo proceso, modificando a los magistrados que participaron en la anterior oportunidad