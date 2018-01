Branislav Marelic y remoción del cargo: “Es triste, porque mancha la autonomía y credibilidad del Instituto”.

Con una nueva directora, Consuelo Contreras, cuyo nombramiento ha recibido cuestionamientos por dirigir una institución que recibe importantes aportes del Sename, justo cuando el Instituto iba a hacer pública una investigación sobre ese servicio, Marelic asegura que la institución tendrá el desafío de recuperar la credibildiad ante la sociedad por una destitución que catalogó como “un hecho irregular”.

¿Cómo se logró cambiar la tabla del Consejo y que este terminara en su remoción?

En la tabla del Consejo estaba prevista la discusión de otras situaciones, pero a solicitud del consejero José Aylwin la tabla se modificó.

En la tabla, el primer punto apuntó a la renuncia y posterior destitución, ¿Le expusieron los motivos de esta propuesta?

Los argumentos que se dieron no fueron conocidos por mí, no se me dio oportunidad de poder controvertir. Se tomó la decisión ante mi negativa a renunciar y finalmente, se me removió del cargo. Luego, se eligió a una nueva directora que es una situación para mí bastante preocupante, bastante triste y que mancha la autonomía y credibilidad del instituto.

¿Cree que la investigación sobre el Sename fue el principal motivo que terminó con su salida del INDH?

Fue uno de los factores que provocó tensión en el Consejo y quizás, en el fondo, fue una de las decisiones que movilizaron esta destitución. Las verdaderas razones habrá que consultarlas a quienes votaron, pero las que me dieron, esbozaron y no detallaron, son totalmente rebatibles y falsas.

Probablemente en los días sucesivos saldrán otras razones o informaciones para intentar justificar la decisión, pero lo cierto es que todas las razones que hubiesen sido fundamento para la procedencia de la destitución deberían haber sido comunicadas antes y no después, como una forma de blanquear.

En su reemplazo asume la actual directora de la Corporación Opción uno de los organismos colaboradores del Sename que recibe importantes aportes económicos ¿Qué opinión le genera el nombramiento de Consuelo Contreras?

El nombramiento de la directora ejecutiva de corporación Opción como directora del Instituto, en lo personal, me genera preocupación en cuanto a las fórmulas de trabajo que ha tenido el INDH en materia de infancia y gestión. Espero que las líneas de infancia se fortalezcan y la institución aborde la situación del Sename no solamente en las residencias, sino también en los programas ambulatorios que son parte del sistema que está haciendo crisis hace bastante tiempo.

¿Cuáles cree que será la situación que enfrentará el INDH luego de su remoción?

En el tiempo inmediato el Instituto tendrá que luchar frente a este hecho irregular que me fue mi remoción. Creo que el gran desafío que el INDH siempre ha tenido, pero ahora con mayor fuerza, es lograr la credibilidad de la ciudadanía, lo cual por este hecho se ha mermado de un modo bastante fuerte.