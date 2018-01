El Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Chile alcanza la mayoría de edad

La 18ª versión del evento comenzó el lunes y contempla una semana completa de conciertos gratuitos en la Sala Isidora Zegers y el ex Teatro Baquedano, con una clausura a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Una Sala Isidora Zegers con su capacidad virtualmente completa acogió en la noche de este lunes la inauguración del Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Chile, que contempla conciertos gratuitos durante toda la semana.

Luego de la ceremonia de inauguración, el compositor Andrés Ferrari presentó Ludikalis 01, una obra consistente en un videojuego en el cual se batió a duelo con el clarinetista Dante Burotto.

En la primera jornada destacaron también Le tombeau d’une etoile, pieza de Andrés Maupoint que interpretó el Ensamble Zero, dirigido por el propio compositor; y los estrenos absolutos de tres obras: la Fantasía para cello solo, de Sebastián Molina, interpretada por Celso López; el Paisaje en seis, de Edgardo Cantón, interpretada por los guitarristas Luis Orlandini y Romilio Orellana; y Permiso, entrada, ruedas y ch’alla, de Guillermo Andrade, presentada por la Orquesta Andina PUCV, conducida por Félix Cárdenas.

El festival, que está en su decimoctava edición, continúa este martes con un concierto marcado por la participación del DMUS Ensemble, agrupación de profesores de la Universidad de Chile que tocará obras de Miguel Letelier, Aníbal Vidal y Nicolás Cortés.

El miércoles y jueves también habrá música en la Sala Isidora Zegers, mientras que la clausura se realizará en el Teatro Universidad de Chile y tendrá a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, conducida por Alejandra Urrutia, tocando obras de Karl Amadeus Hartman, Ignacio Salvo Palominos y el propio Miguel Letelier.

En entrevista con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, el compositor Edgardo Cantón llamó al público a asistir a los conciertos, sin importar su nivel de conocimiento acerca de los lenguajes contemporáneos: “La música no está hecha para ser comprendida. Eso puede ser un nivel posterior, pero es una cosa de sensibilidad, de sentir. Si una persona que no entiende nada de música escucha una obra y le gusta, le gusta; si le eriza la piel, le eriza la piel, aunque no sepa por qué”, dijo.

“Es como ver un paisaje que es bello: no necesitas que te expliquen la constitución de la tierra, de cómo se formó. Simplemente se resuelve a través de la percepción, en primera instancia. Hay que atreverse y darse la oportunidad de confrontar esa experiencia sonora”, agregó el académico del Departamento de Música.

Por su parte, Víctor Gutiérrez destacó que “los espacios oficiales para mostrar obras son complicados, sobre todo para los compositores jóvenes. Es extraño encontrar espacios y eso es un plus que tiene este festival. Yo voy a presentar con tres compañeros y todos estamos recién egresados”.

“Este festival y el de la Universidad Católica (de música contemporánea) han visto una renovación en los últimos años. Cada vez han aparecido más compositores jóvenes y esto es algo muy importante para nosotros, pero también para quienes queremos que se mantengan este tipo de festivales. Es necesario ir renovándolos”, añadió el músico, que este martes dirigirá al Ensamble Ficción I en el estreno de su obra Estupor.

Todos los conciertos de la Sala Isidora Zegers (Compañía 1264, Metro Plaza de Armas) están programados a las 20 horas, mientras que la jornada de clausura será a las 19:30 horas en el Teatro U. de Chile (Providencia 043, Metro Baquedano).

La entrada siempre es gratuita y el detalle de la programación se puede leer en este enlace.