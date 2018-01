SML en paro: trabajadores piden salida del jefe de gabinete

Los trabajares del Servicio Médico Legal cumplieron cuatro días en paro y dicen que no depondrán hasta que Franklin Santibáñez deje su cargo. Los trabajadores acusan a la autoridad de cambiar arbitrariamente a los funcionarios de cargo y manipular los concursos de la alta dirección pública.

Los funcionarios del Servicio Médico Legal se mantienen en paro indefinido desde el viernes 12 de enero. La paralización tiene un objetivo y es la remoción de su cargo al jefe de gabinete, Franklin Santibáñez, esto porque los funcionarios alegan que el hombre de confianza del director del servicio cambia a las personas de puesto sin previo aviso y manipula los concursos públicos de la Alta Dirección.

Hace una semana los funcionarios entregaron un petitorio al director del servicio y a representantes de la ANEF, pero no han tenido respuestas, por el contrario, han sido objeto de amenazas de sumario administrativo y despidos.

Rosa Cerda, funcionaria del SML, planteó la necesidad de que Franklin Santibáñez salga de la administración del Servicio Médico Legal. “Queremos que Santibáñez salga de nuestro servicio, porque no tiene las capacidades técnicas para su cargo, ha dejado la grande y por otro lado es un operador político que le ha hecho daño a la institución. No estamos desconociendo que esté la política dentro de los servicios, porque eso sería ser iluso, pero no hagan en beneficio propio algo que es de todos los chilenos”.

Asimismo, la funcionaria explicó que dentro de los abusos que el jefe de gabinete comete en contra de los empleados públicos es la movilidad arbitraria de quienes ejercen en el SML. “Él llega y saca personas de un lugar a otro sin una previa conversación hacia los funcionarios. Nosotros no somos un objeto, lamentablemente cree que somos una pieza de ajedrez que mueve para donde él quiera, nadie está diciendo que ellos no puedan cambiar a las personas, estamos diciendo en la forma como lo hacen, eso lo venimos diciendo hace meses”.

Los trabajadores anunciaron que la movilización será total y de carácter nacional, es decir, no habrá levantamiento de fallecidos, no atenderá la parte ginecológica ni tampoco se harán autopsias.