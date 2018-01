Rector Valle: “Los aportes basales serán incorporados en una ley de carácter permanente”

A primera hora de la mañana, la Ministra de Educación Adriana Delpiano le informó al rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, que se acogió la petición del CRUCH sobre garantizar que el aporte basal por desempeño, quede incorporado en la Ley de Educación Superior con carácter permanente, sin que dependa del presupuesto de cada año, por lo que hoy se presentará la indicación respectiva.

Recordemos que ayer el gobierno estableció aportes basales para los planteles de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, esto mientras la Comisión de Educación del Senado inició la votación, en particular del capítulo de gratuidad.

El Rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle explicó que: “es uno de los instrumentos de financiamiento que se separó en la penúltima ley de presupuesto, que en el caso de las universidades no estatales del Consejo de Rectores, figura como un instrumento de glosa presupuestaria y el propósito es que tratándose de un aporte institucional y basal, tanto para las universidades estatales como para las universidades no estatales, no dependan de la iniciativa presupuestaria del gobierno en ejercicio. Por lo mismo, se ha hecho un esfuerzo para que esos aportes basales sean tratados como tales y sean incorporados en una ley de carácter permanente”.

Durante esta jornada se está discutiendo en la Comisión de Educación del Senado el proyecto de educación superior que en el próximo días tendría que ser despachado con estos ajustes finales.