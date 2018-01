La labor de Fundación Opción que complica a Consuelo Contreras

La designación de Consuelo Contreras como Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos sigue siendo rechazada por organizaciones ligadas a infancia y niñez. Esto, por las tareas que ha desarrollado la organización Opción, que fue dirigida por la actual líder del INDH.

En cifras, Opción significa más de 1.200 trabajadores, la recepción de 5.700 niños anualmente y 30 años sin perder una licitación. Los números la posicionan como la organización colaboradora más grande de la red Sename y por ello, la que más recursos recibe.

A ello se suma que un artículo de 2016 publicado en The Clinic dio cuenta que la corporación cuenta con redes en el partido Socialista. El texto señala que “el año pasado (2015) se destinaron cerca de 15 mil millones en subvenciones para programas que mantiene en distintas regiones del país según un documento del Ministerio de Justicia”.

Pero la labor de Opción, en la actualidad, se enmarca en la tarea de realizar diagnósticos y terapias ambulatorias. La presidenta de fundación Infancia Nathalie Oyarce y la representante de Emprender con alas, Verónica Hermosilla, coinciden en que los juicios de valor emitidos en los informes han afectado la situación familiar de los menores y, pese a que existen otras entidades que realizan esta labor, Opción cuenta con una cobertura que va entre un 70 y un 90 por ciento, según afirma Oyarce.

Vanesa Hermosilla, quien ha trabajado con casos que pertenecen a la realidad que se vive en el Sename, explicó a Radio y Diario Universidad de Chile que ellos se encargan de hacer el acompañamiento a las madres que sufren estos juicios de valor. En su relato, comienza con el ejemplo de quien denominó ‘madre J’, asegura que ella lleva cuatro años en terapia reparatoria y hasta la fecha no ha logrado que sus hijos vuelvan a casa.

Dice que el camino ha sido largo, primero pasó por sicólogos de baja experiencia pero que aun así, la primera organización genera una buena relación de hijos-padres. Se logra que ‘madre J’ asista a terapia y su esposo a un organismo contra la violencia.

Cuenta que la historia familiar continúa y los profesionales determinan que su primer hijo jamás ha sido dañado, pero aun así, no puede estar con él.

El porqué ocurre esto es simple, relata Vanesa, al pasar al segundo organismo colaborador, el sicólogo habla y le comunica a ‘madre J’ que hará “todo lo posible para que sus hijos no vuelvan a estar con ella”.

La líder de Emprender con Alas agregó que “un informe profesional debe ser descriptivo, señalar hechos a fin de que quien decida, que es el juez, resuelva conforme a la sana crítica. La administración de justicia está sesgada por los informes que omiten los organismos colaboradores del Sename que incluyen este juicio de valor y eso no es posible, no debe suceder. Además dentro de los informes hay discriminación hacia personas, no digo en todos, pero en general, si no hay protocolos se cae en estos vicios: discriminación y posición jerarquizada del profesional hacia la persona intervenida”.

De esta manera, los dardos, para la presidenta de Emprender con Alas, apuntan a la interpretación y recuerda las palabras emitidas en la Cámara. “Cuando Saffirio plantea que este es un sistema perverso, uno de los elementos que hace a este sistema perverso es que no se llega a desarrollar justicia. La administración de la justicia está limitada por los filtros de los organismos colaboradores que emiten información con respecto a las partes intervenidas”.

El perfil de Consuelo Contreras

Es debido a la necesaria tarea de acompañar a las madres que Vanesa Hermosilla rechaza el nombre de Consuelo Contreras como líder del INDH. Comenta que en 2000, Consuelo Contreras avanzó a un sistema de protección de garantías a la niñez; en ese entonces propuso un proyecto interesante, ajustado a derecho y que va teniendo distintas responsabilidades en diferentes áreas.

A lo largo del tiempo, “tuvimos el problema que el Consejo de la Infancia nombró a Aldeas SOS como representante de la sociedad civil. En el informe de la comisión investigadora se había observado que precisamente Aldea SOS había violado los derechos de los niños y reclamamos por ello. Se determinó que quien resolvería este problema fuera Consuelo Contreras y no tenía por qué ella resolver algo, porque nosotros nos estábamos relacionando con el Consejo de la Infancia. Eso muestra un poco el peso que tiene Consuelo en el ámbito de infancia”.

Desde ese entonces, según la opinión de la líder de Emprender con Alas, Contreras fue de a poco mostrando su autoridad. En el último tiempo y con Branislav Marelic en el mando, la directora ejecutiva de Opción llegó a ser parte de la comisión como consejera, desde ahí “tiene grandes diferencias con respecto a la forma que se va a llevar y de cómo observar los derechos de los niños”, sostuvo Hermosilla.

En el análisis del nuevo cargo, la directora de Emprender con alas fue crítica y, sin tapujos, aseguró que “lo que me llama la atención es que una persona que sabe tanto de DD.HH al parecer, decida no inhabilitarse cuando se está hablando de la situación de los niños y que se va a hacer una revisión o misión de observación precisamente a la red Sename pese a que ella está involucrada. Generalmente, éticamente toda persona que algo chapurrea de derechos humanos sabe perfectamente que, ante una situación que pudiera involucrarla, para poder tener información y transmitirla o beneficiarse de ella debe inhabilitarse”.

Por la conducta expresada anteriormente, manifestó que como organización “nos hace dudar hoy que la señora Consuelo Contreras pueda cumplir el rol de directora del INDH, menos que pudiera ser nominada como defensora de la niñez y por lo tanto, debido a su no inhabilitación, estamos pidiendo que sea removida de su cargo al cual la nominaron y aceptó. Ella debe inhabilitarse”.