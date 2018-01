Benito Baranda: “La visita del Papa resultó como esperábamos”

Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet recibió el informe de evaluación de la visita del Papa Francisco a Chile, tras ello, la ministra Secretaria de Gobierno, Paula Narváez, valoró la capacidad de organización en cada uno de los encuentros y afirmó que en el Ejecutivo “están orgullosos de lo que el Papa pudo ver durante su estadía”.

Mientras que Benito Baranda, Coordinador del Estado para la visita del Papa, agradeció el trabajo de preparación, que se extendió por seis meses, y señaló que todo salió según lo planeado. Manifestó que el hilo conductor “fue el reconocimiento de la dignidad humana”.

Sin embargo, uno de los temas que marcó la agenda durante las actividades de Jorge Bergoglio fue la participación del obispo de Osorno, Juan Barros, quien está acusado de encubrir los crímenes de Fernando Karadima.

Si bien en una entrevista con Radio Cooperativa, Baranda dijo que Barros “debería haber dejado de ser obispo hace mucho tiempo” y que “el daño que le está provocando a la Iglesia es muy grande”, posteriormente evitó referirse a este tema y afirmó que la permanencia del obispo de Osorno es un tema que le compete solo a la iglesia.

Sobre las críticas que tuvo la presencia de Barros, indicó: “El gobierno de la presidenta Bachelet ha hablado al respecto y yo ya di mi opinión personal. Creo que hay que escuchar a las personas que han sufrido estos abusos y actuar en coherencia con ello”.

Otro aspecto que llamó la atención fue la baja asistencia de los feligreses. El único lugar donde se cumplieron las expectativas fue en la homilía del Parque O’Higgins que se llevó a cabo el pasado martes durante la mañana, sobrepasando las 400 mil personas.

No obstante, dicho panorama no se repitió ni en el encuentro de jóvenes de Maipú, ni en las misas de Temuco e Iquique, donde los asistentes no superaron los 200 mil. Este hecho se constató en las imágenes aéreas que evidenciaban los espacios vacíos entre el público.

Benito Baranda dijo a Radio y Diario Universidad de Chile que es muy pronto para referirse a este tema. “Vamos a tener mayor tranquilidad para responder eso cuando hagamos el análisis. Yo no me he juntado con las personas de la iglesia. Creo que la próxima semana podemos hablar con mayor tranquilidad, porque ahora no tenemos datos.

“Algunas personas dicen que en el caso de Iquique era muy lejos y que se entregó una información equivocada al comienzo. Creo que hay que esperar que ellos (la iglesia) hagan el informe final y después nos podamos juntar para analizarlo en conjunto”, sostuvo.

Luego de que el medio Clarín de Argentina calificara la visita de Jorge Bergoglio a Chile como “la peor en sus cinco años de pontificado”, Baranda comentó que “esto es algo que se le debe preguntar a la iglesia, porque era una visita pastoral. Desde el punto de vista del Estado la visita resultó como lo esperábamos”.