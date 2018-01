Fiscales Gajardo y Norambuena renuncian al Ministerio Público por desacuerdos con Fiscal Nacional

Los especialistas en causas tributarias y piezas centrales en las causas Penta y SQM anunciaron la decisión acusando que no fueron oídos al interior de la institución: Hemos tenido triunfos en el tribunales, pero una derrota en la Fiscalía", dijeron a la salida.

Carlos Gajardo y Pablo Norambuena acudieron juntos a las oficinas de la Fiscalía Poniente, a la salida confirmaron la noticia: presentaron su renuncia al Ministerio Público por desacuerdos en la forma de llevar adelante causas como Penta, SQM y Corpesca a partir de 2014.

“A partir de las cosas que han sucedido, creemos que renunciar es lo que debemos hacer”, dijo Carlos Gajardo mientras abandonaban juntos el lugar.

Gajardo agregó: “No tenemos más que decir. Pero la señal es bastante clara ¡hemos presentado nuestra renuncia a la Fiscalía de Chile!”, esto evidentemente a raíz de las decisiones que se han tomado en las causas que comenzaron a investigar en la Fiscalía de Alta Complejidad, unidad a la que pertenecían.

Más dispuesto a responder preguntas de la prensa, Pablo Norambuena explicó que detrás de la dimisión hay “un cúmulo de decisiones que se han adoptado” y que ellos no comparten.

“Nos vamos juntos porque hemos trabajado en equipo en la persecución de estos delitos y tenemos un criterio común de que es necesario perseguir este tipo de conductas buscando un reproche y una sanción penal. Siempre hemos tenido el respaldo total de nuestras tesis en los tribunales de justicia sobre la existencia de estos delitos y de la presunción fundada de participación, sin embargo, hoy día observamos un cambio en la Fiscalía con el que no concordamos. Por eso no continuamos en un cargo público que ejercemos hace tantos años”, agregó.

¿Hay responsabilidad del Fiscal Nacional?, les preguntaron: “Eso se lo tienen que preguntar a él. Cada uno es analizado y juzgado por sus actos. Nosotros hemos querido ser coherentes con lo que hemos realizado durante el desarrollo de nuestra actividad como fiscales especialistas en delitos económicos y de corrupción”.

Norambuena explicó que en el tema puntual de Iván Moreira ellos preferían que se persiguiera según la solicitud de desafuero realizada y no con lo que finalmente se pidió como salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento en contra del senador UDI, investigado por presuntos delitos tributarios en el marco del caso Penta. “Nosotros no tenemos poder de decisión al interior de la Fiscalía, sino solo el poder de nuestros argumentos, de los antecedentes, pero los que toman las decisiones son los que tienen la dirección de la investigación.. Si no estamos de acuerdo con una decisión que nos parece grave, lo que debemos hacer es presentar nuestra renuncia”.

En particular comentó que el problema con la suspensión condicional es que “conlleva a una renuncia a un reproche penal y una renuncia a la búsqueda de una sanción penal”. Así aseguró que “en estos casos graves, que atentaron contra el sistema, contra la democracia, debió haberse buscado una sanción penal por parte de la Fiscalía”.

Norambuena fue más allá: ¡Hemos tenido éxitos y logros ante los tribunales, pero hemos tenido derrotas al interior de la Fiscalía!, dado que nuestros argumentos no han logrado ser acogidos”.

¿Qué le parece que no puedan terminar investigaciones de casos como Penta, que iniciaron ustedes?, agregaron los periodistas ubicados a las afueras del lugar. “Hay que ver cómo se desarrollan los hechos. Hasta ahora hemos visto suspensiones condicionales que buscan terminar sin sanción y en eso no estamos de acuerdo”.

Minutos más tarde quien explicó la decisión fue Manuel Guerra, Fiscal Nacional subrogante. “Esta era una posibilidad. Han estimado que hay circunstancias que ameritan su renuncia. No nos queda más que aceptar esa decisión”.

Interrogado por cómo se ha resuelto la posición del Ministerio en las llamadas “causas políticas”, dijo que siempre se ha pensado en el bien general de la institución, donde Norambuena y Gajardo tendrían un punto de vista diferente.

