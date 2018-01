Corte de Apelaciones de Temuco anula arresto domiciliario de machi Francisca Linconao

La Corte de Apelaciones de Temuco acordó modificar las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, impuestas el pasado 15 de enero, contra la machi Francisca Linconao. Esto, en el marco de la investigación de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

De esta manera, la autoridad mapuche sólo quedó con arraigo nacional.

Frente a ello, la machi señaló: “Los jueces también se dan cuenta de que soy una persona inocente. Voy a enfrentar la justicia el 26 de febrero. Estaré ahí, siempre he estado, no me quedo en la casa, aunque esté enferma”.

La investigación se encuentra en su etapa previa al juicio oral programado para el próximo 26 febrero. En este sentido, en el caso de que la imputada requiera salir del país, deberá presentar una solicitud al tribunal correspondiente.