Eduardo Saffirio: “Me abruma la falta de sentido republicano de nuestros políticos”

El ex coordinador programático de la candidatura presidencial de Carolina Goic conversó en extenso con Radio Universidad de Chile en el programa Política en vivo. En su rol de Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no eludió responder respecto de la destitución de Branislav Marelic y descartó completamente que la razón de la remoción del Director haya tenido como base el informe del Sename:

“El informe fue revisado por partes durante varias semanas y el grueso ya había sido aprobado antes que se produjera la sesión en que se votó la destitución, por lo tanto lo excluyo como causa”

Recalcó que la dirección de Marelic estuvo tensionada desde el principio y que el abogado perdió la mayoría con la que había sido elegido, también expresó que esperaba que el acta de la sesión de aquel lunes clarifique las razones de la remoción. Al ser consultado de las razones para votar la destitución, Saffirio señaló que había distintas imputaciones como realizar acciones sin aprobación del consejo o sin respetar el protocolo de la institución, otras relacionadas con la ejecución presupuestaria y finalmente, diversas causales de menor importancia como la presentación de actas enmendadas a mano y atraso en la publicación de las mismas.

El abogado y cientista político enfatizó que él no votó a favor del cambio de Director y que la opción de Consuelo Contreras le parece que genera una mayor sensación de turbiedad y confusión en una institución tan significativa para nuestro país, y que, precisamente por eso , él no le entregó su voto, sin embargo reiteró que el informe Sename no fue el factor que decidió la salida de Marelic.

Respecto de la precariedad del sistema político en Chile, el ex parlamentario fue duro al criticar el actual estado de las cosas. “Hay deterioro en la confianza y el nivel de abstención es la señal más clara. (…) El refichaje también lo evidencia, un gran porcentaje de militantes no volvieron a inscribirse en los partidos, incluso hay quienes arriesgaron la vida por formar parte de un partido y no se afiliaron nuevamente” y atribuye esto a la corrupción y las malas prácticas. Respecto de los nuevos militantes, afirma que en gran parte responden al “clientelismo municipal” y que eso demuestra que los partidos no quieren entender que el cáncer de nuestra política es, repite, la corrupción y las conductas que penalmente ya fueron calificadas como delito y no sólo como faltas.

“Me abruma la falta de sentido republicano en nuestros políticos, hay redes clientelares por ambos sectores y un sectarismo en el que se ve al Estado como un botín, porque cada vez hay más ‘chantas’ hipocalificados e hiperpagados, como los cientos de asesores que reciben cinco o seis millones de pesos sin que sean realmente expertos en algo, incluso algunos son mejor pagados que los propios ministros”.

Particularmente sobre los partidos de centroizquierda, Saffirio afirma que a nivel latinoamericano se produjo una estatización, una conducta para asegurarse el permanecer en el poder, olvidando completamente la representación. “Frei Montalva o Teitelboim no reconocerían esta forma de política partidista que hace que el populismo tome un lugar primordial. Se puede decir cualquier cosa y no pasa nada, se puede hablar de economía sin dar cifras y no pasa nada”, también alude a esto como razón del abstencionismo, pues el elector no va a ir a las urnas para votar sin que haya un mínimo estándar ético, debe haber cierto nivel de ejemplaridad. “Si hay cinismo en el votante y soslaya estas faltas a la probidad tan evidentes, estamos perdidos”, afirmó.

La crisis de los partidos políticos y la viabilidad de la DC

Según Eduardo Saffirio hay que mirar a las democracias cristianas desde su ethos católico. Se trata de fuerzas políticas de inspiración cristiana que tienen futuro siempre que sean coherentes con el ámbito laico en que se desenvuelven. En esos partidos conviven y convergen, en una misma plataforma de valores seculares, personas de distintas religiones, creyentes y no creyentes y sobre esa base, él no ve problemas en que la Democracia Cristiana sea una alternativa viable:

“Para mí la gente sigue creyendo en ciertos valores y hay DC exitosas, como en Alemania, que aterrizaron los valores cristianos dentro del contexto actual europeo”.

Señala que en el ejercicio político es posible equivocarse, pero hay que ser coherente y “equivocarse en favor del débil”. Enfatiza en que el atomismo, el individualismo y la falta de fortaleza de las organizaciones sociales es el principal problema que debe ser combatido y que se haga sobre la base del ethos de la vida buena, de una vida con igualdad y libertad, de nivelar hacia arriba; de “combatir la mediocridad y el filisteismo y eso no puede impulsarse con políticos que no son creíbles, por lo tanto el desafío para todos los partidos políticos es el ser coherentes y esa es una exigencia completamente razonable”.

El también académico señala que observa a sus alumnos y se da cuenta que hay muchos jóvenes que son educados y tienen interés en las políticas públicas y el servicio social, particularmente por el voluntariado, pero le parece que los partidos políticos no están entendiendo esta necesidad de las nuevas generaciones, por lo que no las aprovechan para revitalizar sus colectividades. “Esa es una opción, la otra es que sí lo entiendan y simplemente no quieran tenerlos, quieran dejarlos fuera porque no hay cultura del mérito en las instituciones”.

Finalmente afirmó que el deterioro de las democracias es a nivel mundial y que él es de la opinión que es necesario robustecer la izquierda social demócrata porque “lo mejor de nuestra historia ha sido construido por la centro izquierda, sea que haya sido apoyada o no por la Democracia Cristiana”.