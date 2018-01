Papa Francisco hace mea culpa por declaraciones en Chile, pero vuelve a respaldar a Juan Barros

“Encubrir un abuso es abuso, pero no hay evidencia de abuso. Si honestamente creen que es así, (les pido) aportar las evidencias rápido”, declaró en el vuelo de regreso a Roma.

Durante el viaje de vuelta a Roma, luego de la gira a Chile y Perú, el Papa Francisco realizó un mea culpa frente a la situación que dejó la misma tarde en que se fue del país, cuando declaró que no existían pruebas contra el obispo de Osorno, Juan Barros, a quien se le acusa de encubrir los delitos de abuso sexual del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima.

“Mi expresión no fue feliz, no la pensé. Lo digo con sinceridad”, declaró en el avión de regreso, tras ser consultado por medios chilenos que iban en el mismo vuelo. “Debo pedir disculpas porque la palabra ‘prueba’ ha herido a muchos abusados, fue sin querer, es una herida”, agregó.

De todas formas, volvió a hacer alusión a la situación de Barros. “Encubrir un abuso es abuso, pero no hay evidencia de abuso. Si honestamente creen que es así, (les pido) aportar las evidencias rápido. Yo no creo que sea así, porque no las hay, pero tengo el corazón abierto”, expresó.

Por último, agregó que “el caso de Barros se estudió, se re estudió, y no hay evidencia de culpabilidad. Es lo que quise decir; no tengo evidencias para condenarlo. Y si yo condenara sin evidencia o sin certeza moral, cometería un delito de mal juez”.