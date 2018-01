Aumentan postulantes y puntajes para estudiar Pedagogía en la U. de Chile

*Vía Uchile

Luego de estudiar tres años odontología, viajar y realizar diversos cursos, Macarena Brown decidió seguir su verdadera vocación y entrar a la Universidad de Chile a la carrera de Pedagogía en Educación Básica.

“El sistema de educación hace que uno no sepa lo que quiera estudiar. No estaba clara, me dejé llevar por lo que me decía mi familia y el colegio. Estudie 3 años odontología y decidí congelar porque no me sentía a gusto. Me di un año para pensar, viajé y viví hartas experiencias. En el momento de parar sentí que tenía que retribuirle al mundo y decidí entrar a estudiar pedagogía porque es la carrera que me permite desarrollar la creatividad en otros, enseñar y ayudar a cambiar el mundo”.

Para Macarena fue clave que la Casa de Bello agregara la mención de artes integradas. “Eso no lo tienen otras universidades, además la Chile me da seguridad y la malla de esta carrera me dice que está pensando una nueva educación”.

Existen otros factores que también han influido en que los jóvenes prefieran como primera opción las pedagogías. A juicio de Alejandro Roth, académico de la Facultad de Ciencias e integrante del Consejo académico del Programa Transversal de Educación (PTE), “hay un reconocimiento más importante al rol que cumplen los profesores en la sociedad. Los profesores son indispensables si queremos corregir los problemas de la sociedad y gran parte de eso pasa por cambiar la educación”.

Roth destacó que nuestras carreras de pedagogía se han vuelto más conocidas y la Universidad tiene un prestigio dignamente ganado. “La malla de pedagogía en Biología y Química es interesante y entretenida, además tenemos prácticas tempranas”, indicó el académico.

La decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, María Eugenia Góngora, destacó por su parte que “el trabajo realizado por nuestros académicos y académicas en pro de la recuperación de la educación pública y su compromiso por aportar a la formación de profesores en el contexto de un sistema educativo en crisis y ser incidentes en lo que suceda en nuestras aulas, escuelas y liceos, tiene una enorme retribución cuando vemos, como hoy, que ha aumentado el interés y el puntaje por parte de las y los estudiantes para estudiar las carreras de pedagogía”.

“Cada año es un gran orgullo que los y las estudiantes elijan a la Universidad de Chile para formarse como profesores, pues hemos construido los cimientos académicos e institucionales para dar fundamentos sólidos a este renacer de las pedagogías en nuestra Universidad”, dijo Góngora.

En el caso de la carrera de Educación Parvularia, donde también se produjo un alza de los puntajes, Hugo Torres, subdirector del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, destacó que “a nivel social, se ha dado una gran reestructuración en materia de educación parvularia, de hecho hay una subsecretaría. Además, las bases curriculares han tenido una reingeniería en sus distintos niveles. Se han planteado desafíos sobre cómo enseñar a la primera infancia contenidos, por ejemplo, de tipo científico. Esos temas que han salido en la agenda pública, pienso que han despertado el interés de las personas en estudiar esta carrera”.

“Las carreras ligadas a Pedagogía están trascendiendo a nivel social. Por otro lado, es destacable el amplio y variado campo laboral que tienen los docentes/educadores”, agregó Pablo López, director del Departamento de Educación de la misma Facultad e integrante del Consejo académico del Programa Transversal de Educación (PTE).

El rol social de los docentes y también de la propia Universidad es lo que motivó, por ejemplo, a Bárbara Campillay a postular a Pedagogía en Educación Básica. “Desde niña sentí interés por la pedagogía y no lo pude estudiar antes. Ahora con la beca vocación de profesor lo puedo hacer. Estudie sicología y lo que más me gusta de la Universidad de Chile es su rol social y porque tiene una malla comprometida con la realidad social, con los temas de género e interculturalidad. Llevo varios años trabajando como asistente de investigación en escuelas públicas y me gustaría seguir trabajando en aula, no sólo observando y haciendo etnografía”, relató la futura docente.

En el caso de Pedagogía en Educación Media en Matemática y Física, el aumento del puntaje de corte fue de 19,90 puntos, incremento que también registraron los programas de Educación Parvularia y Educación Media en Biología y Química, con un 7,95 y 0,35, respectivamente.

Cristian Zamora es uno de los estudiantes que ingresará a Pedagogía en Educación Media en Biología y Química. “La decisión la tomé porque participo en tutorías en la Facultad de Ciencias. He sido ayudante y esa experiencia me ha llevado a pensar que la pedagogía es una herramienta de cambio. Hice investigación, empecé a ver el trabajo en aula, el trabajo con los jóvenes. Quiero que la ciencia les abra un futuro, que se motiven a estudiarla y que se abran a horizontes más allá de lo que es tradicional en ciencias, que no es sólo salud. La pedagogía es una herramienta poderosa para crear lazos con los estudiantes”, dijo.

Las carreras de Pedagogía de la Universidad de Chile se imparten en el Campus Juan Gómez Millas, donde convergen las artes, las ciencias, las humanidades y las comunicaciones, y que además está en pleno proceso de renovación de sus espacios físicos y culturales.