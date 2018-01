Las rotunda diferencia entre el sismo ocurrido en Alaska y los vividos en Chile

Me Gusta 0

Los movimientos no se parecen: mientras en Norteamérica ocurrió uno de carácter horizontal –que reduce el riesgo de tsunami–, acá en el país se ha caracterizado por ser vertical y compresivo.

El sismo que se produjo esta madrugada a unos 250 kilómetros de la costa y a 10 kilómetros de profundidad en el Golfo de Alaska es un evento que no tiene ninguna relación con los sismos que suceden en Chile, informó esta mañana el Centro Sismológico Nacional (CSN), dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

La diferencia entre estos tipos de movimientos la explicó Sebastián Riquelme, jefe operativo del CSN.

“Son de esfuerzos horizontales y no verticales como son los que típicamente tenemos en nuestra zona de subducción. Eso no significa que no puedan ocurrir uno de esas características acá”, expresó.

Habitantes de la zona de Alaska comentaron a medios internacionales, incluso, que el único daño que observaron fueron grietas en las paredes.

“Lo que pasa es que cuando tienes un movimiento de tipo horizontal, de no haber un deslizamiento submarino o que no haya un monte submarino, es muy difícil que haya un tsunami por este tipo de eventos”, declaró Riquelme, y explicó esta fuerza conocida como “strike slip”, que consiste en un movimiento horizontal, al contrario de los terremotos que se generan en Chile de carácter comprensivo. “Es como si se frotaran dos ladrillos y en la parte en que va el cemento entremedio se produce el terremoto. Por lo mismo, la posibilidad de tsunamis es muy baja”, terminó.