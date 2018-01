Una mujer fantástica, nominada al Oscar

La película chilena Una mujer fantástica recibió este martes una nominación como Mejor Película de Habla No Inglesa para la próxima edición de los premios Oscar.

Así lo anunció la Academia de Hollywood, que el próximo 4 de marzo celebrará la edición número 90 del evento en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

La película dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega y Francisco Reyes es la segunda cinta chilena en conseguir esa postulación, luego que No, de Pablo Larraín, la recibiera en 2013.

La nominación al Oscar se suma a una serie de reconocimientos que el filme ha cosechado desde su estreno en el Festival de Cine de Berlín, donde recibió un Oso de Plata al mejor guion y un Teddy Award, otorgado a producciones con temáticas LGBT. Recientemente, también fue nominada como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya y como Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro.

Una mujer fantástica competirá en la categoría dedicada a las películas hechas en habla no inglesa con la libanesa The insult, la rusa Loveless, la húngara On body and soul y la sueca The square.