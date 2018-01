Paul Romer renuncia al Banco Mundial

El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, presentó su renuncia al cargo, la que se hizo efectiva de forma inmediata, según se informó en un comunicado al personal del organismo internacional y que fue difundido a los emdios por Bloomberg News.

Jim Yong Kim, presidente de la entidad, afirmó que el banco buscará un nuevo nuevo economista jefe mediante un concurso global. Romer, por su parte, volverá a su puesto como profesor de la Universidad de Nueva York.

Recordemos que en entrevista con el diario Wall Street Journal, Romer ofreció disculpas a Chile por las modificaciones realizadas a la metodología del ranking Doing Business y que ello habría tenido motivaciones de orden político para perjudicar a Chile en los gobiernos de Michelle Bachelet.

El Banco Mundial, sin embargo, negó las acusaciones de Romer y descartó cualquier animosidad contra Chile en el ranking, que mide a 190 economías. En tanto, el renunciado economista se desdijo de sus declaraciones al medio norteamericano, mediante una declaración en su blog titulada “Mis comentarios poco claros sobre el informe Doing Business”. En el texto, Paul Romer afirmó que “en una conversación con un periodista, hice comentarios sobre el informe Doing Business que daba la impresión de que sospechaba manipulación política o parcialidad. Esto no fue lo que quise decir o pensé que dije. No he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el informe Doing Business ni en ningún otro informe del Banco”.

Por lo pronto, el próximo Informe sobre el desarrollo mundial será ahora codirigido por Simeon Djankov y Federica Saliola.