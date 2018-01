A lo Hamelín: ratones se toman calles de París tras desborde del río Sena

Recordada y leída en los colegios es la fábula El flautista de Hamelín, basada en una ciudad alemana abundante en ratones que es socorrida por medio de un hombre que, a través de su flauta, entona una melodía que atrae a los roedores y los termina por conducir hacia un río que las hace de verdugo ahogador.

En esta otra historia también hay un río: el Sena, ubicado en Paris, que por estos días se ha visto desbordado en algunos de sus tramos en la capital de Francia. Este episodio ha llevado incluso al cierre de calles, transportes y un sector del Museo del Louvre.

Y como nadie lo previó, la subida provocó a su vez el traslado de los ratones hacia la urbe, una especie que suele tener sus hogares en la ribera de estos cauces. Las imágenes han sido registradas por diversos transeúntes de la ciudad, que han subido videos a la web.

Cabe recordar que esta situación vivida en París se debe al frente de lluvias que vive por estos días el país galo en su territorio, que incluso hizo activar alerta de inundación en 15 departamentos.

Spotted in Paris (though not really captured on my phone): a swarm of rats scurrying away from the Notre Dame (and the rising Seine). 🐀🌧 pic.twitter.com/6xTMlVQvt6

— Lucy Kafanov (@LucyKafanov) 25 de enero de 2018