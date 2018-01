Juana Linconao y juicio de su hermana: “Es una venganza de los ricos contra ella”

Durante este viernes, Juana Linconao, hermana de la machi Francisca, acudió a los medios de comunicación para solicitar colaboración y conversar sobre el actual estado de la líder espiritual a pocos días de enfrentar nuevamente a la justicia.

Para el próximo 26 de febrero quedó fijado el juicio donde su defensa reafirmará su inocencia en el caso Luchsinger Mackay, esto luego que se anulara la sentencia absolutoria y se confirmara la reapertura del juicio.

“Los fiscales allá en Temuco lo están tomando como chiste este asunto”, dijo haciendo referencia a la forma en que se ha manejado la causa.

Para Juana Linconao es un ‘chiste’ el anule la sentencia que dictó inocencia sobre los once procesados por el caso. A través de un comunicado de prensa dijo que “a los que están culpando no son culpables, son todos inocentes. No sé dónde quieren llegar, quieren matar de tristeza a mi hermana de tristeza”.

Ante la prensa pidió terminar con “los montajes en Wallmapu”. Están involucrando una machi con la muerte de personas. Las machis en general, y la machi Francisca en particular son mujeres de nuestro pueblo que son enseñadas para sanar, (para) no matar.

Por su parte, la vocera de la machi Linconao, Daniela Bustos, leyó un documento acusando una posible venganza producto de los juicios ganados al invocar el convenio 169 de la OIT.

“En 2008 nuestra machi interpuso un recurso de protección por tala ilegal de árboles y al bosque nativo a cargo de la Sociedad Palermo Limitada de propiedad de la familia Taladri. Esta familia latifundista infringía la ley de bosque, talaban árboles cerca de tres manantiales que nacían de los cerros y depredaban los “Menokos” que son humedales en donde habitan fuerzas sagradas de la naturaleza. También destruían plantas medicinales. La machi Francisca invocó el Convenio 169 de la OIT. Fue la primera mapuche que lo hizo y la Corte de Apelaciones de Temuco de 2009 le dio la razón y la Corte Suprema lo ratificó. Fue la primera aplicación del Convenio 169 para respetar tierras, territorios y reglas espirituales de los pueblos originarios.

En 2013 la detuvo la policía. La allanó, la arrastró y la trató de humillar quitándoles sus vestimentas. En 2015 el primer Juzgado Civil de Temuco condenó al Estado chileno a pagar $30 millones a la machi”.

Tanto la vocera como su hermana aseguraron que Francisca Linconao se ha defendido por vías legales y, por esas luchas, ahora se la castiga. “Esta es una venganza de los ricos contra ella y su pueblo, nuestro pueblo, y el Estado chileno se está prestando para eso”, concluyó Juana Linconao.