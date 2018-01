Los votos políticos que enfrentan a la DC

“La DC en la encrucijada” así se inicia el voto político firmado por los senadores electos Ximena Rincón, Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla, quienes en la previa de la Junta Nacional de este sábado plantearon que el partido “tiene la oportunidad hoy de optar por el camino de extinción y la intrascendencia o de reafirmar lo que es desde su origen, un partido político nacional popular y de vanguardia”.

Para los parlamentarios que en marzo llegarán a la Cámara Alta es fundamental “resolver la identidad y modernizar el instrumento partidario”, en esa lógica su propuesta plantea no cruzar esta definición con las elecciones de una directiva. Citando un encuentro sostenido con el sacerdote Felipe Berrios, el llamado del grupo es a “desprenderse del poder”, señalando que nada se saca con obtener una mesa que matemáticamente gane los comicios internos, ya que esto no resolvería los problemas políticos de la Falange. Además, en el documento piden establecer diálogos de cara a la construcción de una oposición al gobierno de Sebastián Piñera.

El objetivo central del grupo, según cuentan adherentes a la postura, es fortalecer el trabajo en terreno del partido y alcanzar una mayor solidaridad en la interna.

Sin embargo, y como evidencia de las múltiples variantes que tiene el partido, este no es el único voto político que circula entre sus militantes. Gutenberg Martínez elaboró el propio, en el que sostienen que deben constituirse como una oposición en sí misma y no apelando a las coaliciones. El texto firmado por nombres cercanos a la expresidenta y candidata Carolina Goic, como Jorge Burgos, los senadores Patricio Walker y Manuel Antonio Matta, Carolina Leitao o Jorge Frei, habla de construir una oposición “constructiva y propositiva”, que no “requiere de ningún tipo de coalición”.

Los textos tampoco coinciden en la definición de partido a construir. El llamado de este grupo es a la consolidación del centro político, un nuevo centro humanista y reformista. “Tarea que debe encabezar una nueva directiva, que de acuerdo a los procedimientos estatutarios, esta Junta Nacional acuerda ser elegida en abril de 2018”. Fuentes internas de este lote aseguran que el “ala progresista” solo busca demorar el proceso para poder levantar una propia lista para dirigir los rumbos demócratacristianos.

Ambos escritos se oponen al objetivo con el que fue diseñada la junta que desde las once de esta mañana reúne a centenares de militantes del partido. En un comienzo, la idea era aprobar el llamado a un Congreso Ideológico y concretar de inmediato la salida de la mesa que hoy dirige interinamente Myriam Verdugo, luego de la renuncia de Carolina Goic y Matías Walker.

Pero la Junta es soberana, por lo tanto, e independiente de los argumentos de las partes, serán los más de seiscientos delegados los que tendrán que definir el cronograma de este 2018. El debate de este sábado, además, estará marcado por los caminos a recorrer durante los próximos cuatro años: la reducción de votantes, las dificultades en el proceso de refichaje y la consolidación de una carta de navegación interna, sumarán debate durante este jornada.