Cinechile.cl, el adiós indefinido a la mayor enciclopedia local

En una mirada rápida nos encontramos con un especial de lo mejor del cine chileno en 2017; la despedida al actor Marcelo Romo; seis nuevas películas en cartelera; críticas a Mala Junta; una entrevista a Vicente Barros, el director de Una máquina creadora, además de una pestaña que nos indica que hay 1180 películas chilenas disponibles para revisar.

Tras eso, nueve años de trabajo, tiempo durante el cual CineChile.cl se ha convertido en la más completa enciclopedia del cine local, sitio que ha permitido que cientos de chilenos y extranjeros se introduzcan y naveguen por la historia cinematográfica de una nación.

Pese a su importancia y a los reconocimientos internacionales como la invitación a participar en 2017 en Latin American Studies Association (LASA), el más importante encuentro mundial de estudios latinoamericanos de la actualidad, hoy sus creadores, Antonella Estévez -parte del equipo de Diario y Radio Universidad de Chile- y Marcelo Morales, anuncian su cierre indefinido por falta de recursos.

El proyecto de investigación hace dos años no consigue fondos para su mantenimiento. Algo particularmente difícil en la actualidad, cuando se requiere de una actualización técnica de la plataforma.

CineChile ha tenido varias etapas, la primera, reunir información sobre los más importantes realizadores cinematográficos y las fichas de todos los largometrajes realizados en el país; luego una actualización constante de noticias relacionadas con el mundo de cine chileno, entre las que se incluían entrevistas, críticas y archivos de prensa relacionados con la producción local.

En la actualidad, entre fichas técnicas y noticias, el sitio alberga más de 4 mil contenidos.

Pese al innegable aporte del espacio, sus fundadores informaron que desde este 31 de enero el proyecto dejará de estar en línea. La falta de recursos hacía inviable continuar con el proyecto.

En los nueve años de trabajo, Morales y Estévez lograron conseguir intermitentes fondos de apoyo económico, algo que desde 2016 no se ha logrado. “Todos los proyectos que hemos presentado a fondos audiovisuales han sido rechazados”, comentaron a través de un comunicado de prensa en el que explicaron que dado el exponencial crecimiento que ha tenido el cine nacional, hoy más que antes, la dedicación técnica y profesional necesaria para un correcto funcionamiento se vuelve inviable sin el apoyo económico para su realización.

Se han buscado diversos canales de financiamiento por fuera de los fondos del Estado, entre ellos, el recurrir a privados. Sin embargo, hasta el momento, no han encontrado ahí la solución: “La empresa privada no ve atractivo un sitio que solo habla de cine chileno y de todo el cine chileno. Comercialmente no les interesa. La única alternativa que nos queda son fondos que, a la vez, son insuficientes”, explicó Marcelo Morales en conversación con nuestro medio.

Una pausa en la reconstrucción de una memoria

El primer archivo disponible en Cinechile es de 1895, un recorte de prensa de El ferrocarril, donde se habla del Kineto-copio un “curioso aparato inventado por Edison hace apenas unos cuantos meses, y que ha venido a exhibir en Santiago el señor Francisco de Paola, quien ha instalado su sala de exhibicion en la calle Estado número 17-I, entre Agustinas y Huérfanos”, decía en su definición original. Junto al documento periodístico, tres recopilaciones audiovisuales de links de algunas de las películas descritas en el archivo.

En tanto, la primera ficha local de un largometraje es de 1916 y corresponde a La baraja de la muerte (o El enigma de la calle del Lord) de Salvador Giambastiani. Un paseo a la playa es el primer documental disponible en la enciclopedia. De 1902, el trabajo muestra a varios representantes de la prensa porteña invitados a un gran almuerzo en Playa Ancha, Valparaíso, actividad bautizada como “fiesta biográfica”.

Decenas de investigadores han utilizado los archivos disponibles para realizar sus estudios sobre cine y Latinoamérica, sobre todo por ser este un proyecto único de curaturía sobre la historia chilena contada a través de las imágenes. Para Morales, el trabajo con la memoria es una de las grandes pérdidas cada vez que alguien debe cerrar un proyecto de este tipo. Es esa lógica, para ellos, el cierre indefinido es una forma de “visibilizar la precariedad del trabajo” con fondos que únicamente permiten la sobrevivencia. “Nosotros con los fondos no ganamos ni un sueldo mínimo. Queremos dar cuenta de eso y de dar cuenta que hay mucha gente que hace este tipo de trabajo que está en las mismas condiciones. Estos son trabajos importantes con la memoria y deben cerrar por falta de presupuesto”, agregó Morales.

“Seguiremos en la búsqueda de opciones, porque esperamos que este receso no sea largo, ya que de todas formas no estaremos descansando, sino que estaremos pensando en formas para volver. No descartamos ninguna posibilidad, pero de seguro necesitaremos de todos quienes nos siguen y apoyan para volver lo antes posible. Para marzo nos proyectamos comenzar a trabajar seriamente en algún plan”, escribieron a modo de despedida.