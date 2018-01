Señor Director:

El problema de Cartagena no es el número de veraneantes que llegan sino que el comportamiento de los mismos. Individuos que traen todas sus malas prácticas de convivencia social que practican en sus barrios de origen.

Pese a carteles que detallan las prohibiciones usan las playas de camping, vespaciana, dormitorio, púb/bar/discoteca, venusterio, basurero…

Pese a la advertencia escrita y las vistosas banderas rojas señalando que es playa no apta para el baño se meten igual.

No se exige a quienes ofrecen arriendo o alojamiento formal o informal un registro de sus usuarios, y la municipalidad gasta dinero en inspectores suplementarios que se dedican a corretear el comercio ambulante mientras los macheteros y borrachos hacen de las suyas en la vía pública.

Y más encima se enojan sí le dicen Rascagena.