Contraloría frena decreto que crea cien nuevas notarías

Luego de las presentaciones de los diputados Paulina Núñez, Felipe Ward y Sergio Gahona, el alcalde de la Municipalidad de Coínco y la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile que alegaban la ilegalidad del Decreto N°1515, la Contraloría General de la República emitió su dictamen y suspendió la entrada en vigencia de la normativa hasta que el Estado tome las medidas necesarias para que el citado decreto esté acorde al ordenamiento jurídico.

“La delegación contenida en el consignado decreto No 924, de 1981, dice relación únicamente con la fusión y separación, por una parte, de los cargos de secretario y notario, y por otra, de los cargos de conservador y archivero judicial, no siendo dable hacerla extensiva a la fusión y separación de los cargos de notario y conservador, por no disponerlo así. En este contexto, considerando que el acto administrativo en comento contempla, en lo que interesa, fusiones y separaciones de cargos de notario y conservador, procede que esa cartera de Estado adopte medidas tendientes a ajustar su actuación al ordenamiento jurídico”, señala el documento firmado por el Contralor Jorge Bermúdez.

Lo anterior quiere decir que la CGR cuestionó la separación y fusión de notarías y conservadores sobre la base que la ley, específicamente el Código Orgánico de Tribunales en sus artículos 447 y 450, en concordancia con el decreto N° 924 de 1981, no habilita al Ministro de Justicia para crear nuevos cargos, sino que tal facultad le pertenece a la Presidenta de la República.

Para la Asociación de Notarios y Conservadores, esto constituye “una señal muy potente” pues implica que el órganos fiscalizador reprocha el actuar del Ministerio de Justicia respecto de la creación y fusión de notarías cuando ni la ley ni el decreto lo autorizan a hacerlo.

Por su parte la cartera de Justicia tiene una visión distinta del significado del diactamen de Contraloría y, mediante un comunicado enviado a Radio Bio Bio, señaló que el documento “es favorable en todos sus aspectos (…)En cuanto a la única observación planteada por la Contraloría, que se refiere a las fusiones y separaciones de cargos de notarios y conservadores, no se objeta el acto en sí mismo, sino que se le pide al Ministerio ajustar el decreto, lo que se resuelve con un acto administrativo que está en trámite”.

Ahora queda en manos de la Presidenta Bachelet la resolución de las observaciones, sea dictando un decreto retroactivo que convalide la ilegalidad o bien, dando pie atrás en la creación y fusión de los nuevos cargos y plazas.