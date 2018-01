Diego El Cigala, la estrella del flamenco adelanta su visita a Chile

No hay límites para incursionar en los géneros musicales. Así parece definirse el trabajo del artista español de nacionalidad dominicana, Diego El Cigala (50), quien durante los últimos años ha abogado por la fusión de los ritmos latinoamericanos con los flamencos.

En 2013 el cantaor presentó un disco dedicado al tango: Romance de la luna tucumana. Entonces, junto con re versionar clásicos como Por una cabeza, incluyó un homenaje a Mercedes Sosa. Pero unos años después, el artista volvió a dar un giro, esta vez hacia la salsa. Así nació el álbum Indestructible (2016), trabajo que fue grabado en Colombia, Estados Unidos y Cuba, entre otros.

Pero este año el músico pretende tomar rumbos distintos. Por ello, durante el primer semestre iniciará la gira Homenaje a la salsa que lo llevará a presentarse el 4 de marzo en el Teatro Teletón en Chile. Luego, durante el segundo semestre comenzará a construir una nueva producción. En esta ocasión, el género escogido será el bolero mexicano.

¿De qué se tratará esta gira Homenaje a la salsa?

Vamos a recordar a todos los grandes maestros salseros. También es un repaso por el mundo de la salsa sin dejar de ser flamenco. Vamos a tocar parte de lo que es el disco Indestructible, Lágrimas negras y va a haber una parte de piano. Luego nos iremos a Argentina, Costa Rica, España, Canadá, Estados Unidos. Vamos a estar muy movidos.

En 2016 diste a conocer el disco Indestructible, donde rescataste algunas canciones pertenecientes a la salsa. ¿Cómo fue finalmente ese recorrido del flamenco a la salsa?

Los primeros acercamientos que tuve con la salsa fueron con el pianista cubano Bebo Valdés, pero también quería hacer un homenaje a Amparo, mi compañera que falleció hace un par de años. Ahí empecé a descubrir a todos estos genios de la salsa y, por ahí, me adentré en este mundo maravilloso.

Y, ¿cómo fue ese encuentro con Bebo Valdés?

Bebo Valdés es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Conocer a Bebo Valdés fue como conocer a mi héroe. El compartir con él significó para mí cumplir uno de mis sueños más preciados. Siempre me acuerdo de él. Hay muchísimas noches en las que me acuerdo de cómo nos conocimos, esa genialidad de músico y de ser humano que tenía.

Durante tu trabajo has rescatado varios clásicos latinoamericanos. En ese sentido, ¿qué significan para ti músicos como Caetano Veloso?

¡Yo amo a Caetano Veloso! ¡Me encanta! Pienso que la música brasileña está llena de armonía, de pasión, de dulzura. Espero algún día poder tener ese encuentro con él. Estar con él en casa y poder estar con su temple, porque es un genio maravilloso.

Ahora, en 2010 también colaboraste con el grupo Inti Illimani Histórico en el disco Travesura. ¿Cómo fue ese acercamiento con la música chilena?

¡Ellos también me encantan! Los quiero muchísimo desde hace años. El grupo es espectacular, es muy bohemio. Grabar con ellos fue maravilloso. Recuerdo que ellos se presentaron una noche en un concierto en el que tocábamos en Chile y me llevaron un disco al camarín. Ahí empezamos a charlar sobre Paco de Lucía y Camarón de la Isla, sobre el flamenco y luego, nos encontramos naturalmente, por esas cosas de la vida.

Y respecto de artistas mujeres, ¿qué voces son las que te llaman la atención?

Eva Ayllón, Chabela Vargas, Lilia Downs. Todas ellas tienen voces muy bellas, con mucho temple. La voz de Rocío Durcal también era increíble. Sus voces son como flores de la vida que nunca desaparecen, pero sin duda, para mí, la mamá de América es Mercedes Sosa. He pasado noches maravillosas escuchándola. Me habría encantado estar con ella.

Y actualmente, más allá de esta búsqueda musical ligada a la salsa. ¿Hacia dónde van tus nuevos trabajos?

Estoy grabando un disco de flamenco y un homenaje al bolero ranchero de México. Empezaré a grabar en junio cuando termine con toda esta gira. Por mientras, estoy en la búsqueda de los temas. Ya he visto algunos de José Alfredo, Vicente Fernández, Chabela Vargas y Juan Gabriel. Pero ahora estoy cerrando el capítulo con Indestructible, así que por mientras estoy en la búsqueda de los temas que quiero grabar. Por mí, si pudiera, estaría todo el tiempo metido en el estudio.